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Врач перечислил первые симптомы сахарного диабета

Многие люди могут годами не подозревать о наличии сахарного диабета, поскольку заболевание может развиваться долгое время без видимых признаков. Об этом в беседе с изданием Express сообщил доктор Пол МакАрдл.

Врач перечислил первые симптомы сахарного диабета
© М24

Сигнализировать о наличии заболевания, по словам эксперта, могут частые позывы к мочеиспусканию. Например, когда человек посещает уборную два–три раза перед сном и во время него.

О диабете также может свидетельствовать сильная и постоянная жажда перед сном, заявил врач. Кроме того, к проявляющимся сигналам МакАрдл отнес зуд в интимных местах, проблемы со зрением и длительное заживание ран.

При обнаружении подобных симптомов специалист рекомендовал обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и лечение.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что причиной сахарного диабета часто становится употребление углеводной пищи с высоким содержанием сахара. Она рекомендовала отказаться от соков в пакетах и употребления мучных продуктов. Кроме того, высокоуглеводная пища часто приводит к быстрому появлению чувства голода, сообщила специалист.

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