Врач объяснила, как не допустить появление «вдовьего горба»

Жена режиссера Никиты Михалкова и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова посетила траурную церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым. Многие гости мероприятия обратили внимание на неестественно большой горб у 78-летней женщины. Это изменение уже невозможно скрыть под одеждой – даже объемные платья и шали выдают внушительный нарост на спине супруги режиссера.

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Это изменение в теле называется «вдовьим горбом» и представляет собой скопление жировой ткани в зоне шеи и плеч – на уровне седьмого позвонка, где шейный отдел переходит в грудной. Даже небольших размеров нарост становится быстро заметен невооруженным взглядом и появляется у женщин в возрасте 50-60 лет.

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Причиной его появления зачастую является комплекс возрастных изменений и образ жизни: гормональный дисбаланс, менопауза, малая подвижность, патологии опорно-двигательного аппарата и даже стресс.

Горб начинает расти с малозаметного уплотнения. Постепенно оно начинает разрастаться, придавая фигуре сгорбленный вид. Сопровождается рост «вдовьего горба» неприятными ощущениями: боль, скованность и головокружение.

Звездный врач Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что появлению такого горба подвержено множество женщин, так как зона седьмого шейного позвонка является своеобразной жировой ловушкой. При этом, первым способом профилактики заболевания станет сокращение стресса в жизни женщины – зажатые, тревожные пациентки чаще становятся обладательницами такого горба.

«В Китае горб называется “холка львицы”. Китайцы говорят, что она появляется из-за груза переживаний, которые “ложатся” на плечи женщины. Действительно, тяжелые жизненные ситуации вызывают гипертонус. У человека есть несколько реакций на стресс, и одна из них – замирание: втянуть шею, поджать хвост. Напрягается крестцовый, поясничный и шейный отдел», — отмечает врач.

Если вы обнаружили, что у вас появляется вдовий горб, не стоит переживать: это очень распространенное явление среди женщин и мужчин, и его совершенно не трудно исправить. По словам звездного врача, в этом помогут специальные жиросжигающие процедуры, а также иглотерапия, карбокситерапия, введение липолитиков, и крайний случай – это липосакция. Но, как правило, помогают другие процедуры, и до пластической операции дело не доходит.

Не стоит доводить организм до появления такого горба. Важнейшую роль в этом играют физические упражнения и поддержание тонуса спинных мышц. Как можно раньше необходимо заняться здоровьем своей спины, заниматься пилатесом, йогой, плаванием. Также врач рекомендует специальную лечебную физкультуру, где врач грамотно подберет комплекс упражнений на проработку верхнего отдела позвоночника.