$76.82-1.7984.91-2.09

Врач предупредил о риске смерти из-за легочной гипертензии

Чем опасна легочная гипертензия, рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов.

Врач предупредил о риске смерти из-за легочной гипертензии
© Слово и Дело

Это довольно редкое заболевание. Однако в последнее время его стали диагностировать все чаще. В группу риска входят люди, имеющие наследственную предрасположенность, а также те, у кого есть хронические заболевания сердца и сосудов.

При легочной гипертензии кровяное давление в артериях повышается до критических значений, отметил Денис Соколов в интервью РИАМО. Это может привести к серьезным осложнениям и даже смерти, предупредил врач-кардиолог.

На легочную гипертензию обычно указывают несколько симптомов. Как правило, это головокружение, одышка, отеки, неприятные ощущения в области груди, посинение кожи и ногтевой пластины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий