Врач предупредил о риске смерти из-за легочной гипертензии
Чем опасна легочная гипертензия, рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов.
Это довольно редкое заболевание. Однако в последнее время его стали диагностировать все чаще. В группу риска входят люди, имеющие наследственную предрасположенность, а также те, у кого есть хронические заболевания сердца и сосудов.
При легочной гипертензии кровяное давление в артериях повышается до критических значений, отметил Денис Соколов в интервью РИАМО. Это может привести к серьезным осложнениям и даже смерти, предупредил врач-кардиолог.
На легочную гипертензию обычно указывают несколько симптомов. Как правило, это головокружение, одышка, отеки, неприятные ощущения в области груди, посинение кожи и ногтевой пластины.