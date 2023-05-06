Какие болезни чаще всего встречаются у дачников

Дачный сезон в самом разгаре, и благоустройство участка — важная составляющая в садово-огородном деле. Однако очень важно выполнять все работы правильно, чтобы не навредить своему здоровью. «Вечерняя Москва» узнала о самых распространенных заболеваниях, о которых стоит помнить любителям дачного отдыха.

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По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, к дачным болезням можно отнести следующую категорию недугов: нагрузочные артриты различной этиологии, травматические повреждения кожи, солнечные и тепловые удары в жаркий период.

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— Также это воспалительные заболевания кожи, ожоги из-за крапивы или борщевика, рубленые, колотые раны и инородные тела, — уточнила спикер.

Конечно, продолжительное нахождение в одной и той же позе — полусогнувшись — негативно влияет на здоровье вашей осанки, поэтому есть смысл время от времени делать перерыв и различные упражнения для укрепления мышечного корсета спины.

Медик напомнила, что 90 процентов работы на даче весной связано с почвой. А в ней, как известно, живет много различных микроорганизмов.

— Необработанная земля, древесина являются источниками опасных болезней. Например, несложно на грядке получить столбняк. Это опасное инфекционное заболевание нервной системы, которое может попасть в организм через рану или порез, — продолжила врач.

По словам спикера, бактерии способны проникнуть в организм даже через совсем небольшие царапины, поэтому работать на грядке нужно исключительно в защитных средствах.

Не стоит забывать и о том, что сейчас активировались многие насекомые и членистоногие. Особую опасность представляют клещи, поэтому каждые полчаса после работы нужно осматривать одежду на наличие паразитов. Не забывайте, что следует использовать закрытую форму обуви, чтобы у вредителей не было шансов прицепиться к незащищенным участкам тела.

Эксперт отметила, что после длительной работы на грядке очень важно устраивать полноценный отдых.

— Многие из города везут на дачи испортившуюся мебель — старые кровати, диваны, где нет ортопедической основы, и затем после тяжелой рабочей «смены» на огороде их ожидает не ровная поверхность уютной постели, а яма, в которую они проваливаются и портят свой позвоночник, мучаясь всю ночь в поиске удобной позы, — сказала Чернышева.