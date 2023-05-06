Большинство людей считают, что основная проблема с глазами, которая может принести неудобства — это ухудшение зрения. Однако врачи говорят о другом "популярном" заболевании.

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На начальных стадиях может беспокоить ощущение пелены перед глазами и "мушек" на глазах. По мере прогрессирования заболевания может отмечаться двоение предметов, головокружение, быстрая зрительная и общая утомляемость.