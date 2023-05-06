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Врач назвала самую распространенную болезнь глаз: видео

Большинство людей считают, что основная проблема с глазами, которая может принести неудобства — это ухудшение зрения. Однако врачи говорят о другом "популярном" заболевании.

Смотрите видео "Рамблера" и узнайте, что такое катаракта и можно ли ее ее вылечить.

На начальных стадиях может беспокоить ощущение пелены перед глазами и "мушек" на глазах. По мере прогрессирования заболевания может отмечаться двоение предметов, головокружение, быстрая зрительная и общая утомляемость.

Правда ли, что по глазам человека момжет определить его стадию старения

Точной причины изменения хрусталика нет, но есть ряд факторов, которые влияют на развитие патологии:
  • Неправильное питание
  • Курение
  • Серьезные заболевания, например, диабет
  • Употребление алкоголя
  • Травмы или воспалительные заболевания глаз
  • Длительное применение медикаментозных препаратов (глюкокортикостероиды и др.)
  • Возраст пациента
  • Наследственный фактор (наличие катаракты в анамнезе)
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