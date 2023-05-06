Врач назвала самую распространенную болезнь глаз: видео
Большинство людей считают, что основная проблема с глазами, которая может принести неудобства — это ухудшение зрения. Однако врачи говорят о другом "популярном" заболевании.
Смотрите видео "Рамблера" и узнайте, что такое катаракта и можно ли ее ее вылечить.
На начальных стадиях может беспокоить ощущение пелены перед глазами и "мушек" на глазах. По мере прогрессирования заболевания может отмечаться двоение предметов, головокружение, быстрая зрительная и общая утомляемость.
Точной причины изменения хрусталика нет, но есть ряд факторов, которые влияют на развитие патологии:
- Неправильное питание
- Курение
- Серьезные заболевания, например, диабет
- Употребление алкоголя
- Травмы или воспалительные заболевания глаз
- Длительное применение медикаментозных препаратов (глюкокортикостероиды и др.)
- Возраст пациента
- Наследственный фактор (наличие катаракты в анамнезе)