Препарат для повышения потенции стал новым лекарством от диабета

Работа исследователей была опубликована в журнале ТАСС Наука.

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Чтобы подтвердить свою гипотезу, ученые отобрали 18 участников, среди которых было 12 мужчин и 6 женщин. Отмечается, что все женщины находились в постменопаузе. Половина участников принимала тадалафил, а вторая группа - плацебо.

Установлено, что препарат не воздействует на выработку инсулина в крови. При этом он понижает уровень гликированного гемоглобина HbA1c. У всех участников были одинаковые данные.

По словам специалистов, снижение данного показателя может уменьшить вероятность появления диабета 2 типа и сопутствующих заболеваний почек и печени.