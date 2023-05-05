От остеохондроза до эрозии шейки матки: почему этих диагнозов не существует

Несуществующие болезни — звери не менее интересные, чем единороги и невозможные фигуры в математике. Но иногда постановка неверного диагноза может мешать лечению — тут будет уже не до шуток. Разбираемся, почему врачи ставят несуществующие диагнозы и какие болезни за ними скрываются.

© Super.ru

Считается, что в возникновении несуществующих болезней виновата советская медицина. На самом деле все немного сложнее. В 60-х годах гонконгский психиатр Поу Минг Ян ввел понятие культурно обусловленного синдрома — комплекса психических и соматических симптомов, который рассматривается как болезнь только в определенных культурах. В Юго-Восточной Азии, например, распространен амок — состояние, которое сопровождается двигательным возбуждением и внезапной агрессией. А в Китае и Малайзии — коро — боязнь исчезновения пениса.

Видео дня

Остеохондроз и дисбактериоз не коро, поскольку описаны научным языком, относительно исследованы и вхожи в медицинские институции. При этом они плоть от плоти советской медицины, которая все время своего существования развивалась изолированно от международных стандартов. Так, появлением популярнейшего несуществующего диагноза «вегетососудистая дистония» мы обязаны советскому терапевту Николаю Савицкому. Он считал, что возникновение определенных нарушений в организме может быть связано с работой вегетативной системы. Если система сбоит, меняется сосудистый тонус и появляется ВСД.

Но дело было в 50-х годах. Многое изменилось: стало понятно, что вегетативная система не бунтует самовольно, а лишь реагирует на соматические и психологические изменения. В 1991 году появилась концепция доказательной медицины, исследования препаратов стали проводиться по определенным правилам. Теперь признак хорошего тона — определить уровень доказательности. Самый высокий подтверждается проведением рандомизированных клинических исследований (то есть тех, в которых пациенты распределяются в свободном порядке), задействующих двойной слепой метод (ни врач, ни пациент не знают, получает ли последний лекарство или плацебо). На основе соображений об эффективности врач выбирает траекторию лечения и, если нужно, назначает медикаменты.

Тут поросшие мхом диагнозы из советских практик столкнулись с реальностью. По сути, несуществующим диагнозом в российской медицине является все то, что не имеет аналогов в Международном классификаторе болезней и потому не диагностируется за пределами постсоветского пространства. При этом та же ВСД, например, имеет международно признанного побратима со схожими симптомами — соматоформную вегетативную дисфункцию нервной системы. Поэтому иногда существование той или иной болезни — вопрос сугубо языковой, а симптоматика вполне реальна.

Тенденция лечить несуществующие болезни есть не только в России. «У нас сформировались свои несуществующие диагнозы, в других странах — свои, — комментирует врач-терапевт клиники DocMed Ольга Титаренко. — В Китае, например, есть дисбаланс инь и ян, в США — хроническая болезнь Лайма. Причина появления псевдодиагнозов проста: безграмотность врачей и авторитет определенной личности или традиций».

Очевидно, что передел сформировавшихся институций — дело долгое. Но иногда лексические огрехи ведут к формированию как минимум бесполезных, а как максимум опасных практик. Расхожий случай — выписывание пробиотиков при дисбактериозе кишечника. Их эффективность, по неоднократным свидетельствам медицинского сообщества, не доказана. Поэтому зачем пациентам тратить деньги и время на то, что даст ноль эффекта? Super обратился к врачам, чтобы выяснить, откуда взялись популярные несуществующие диагнозы и какие болезни на самом деле в себе таят.

Вегетососудистая дистония

Симптомы: разнообразны и многочисленны. ВСД могут ставить при головокружениях, утомляемости, скачках давления, учащенного сердцебиения, тиках, шуме в ушах. Также иногда к ним относят психологические и психиатрические проблемы: нарушение памяти, расстройство сна, снижение настроения. Негласным «главным» симптомом ВСД считаются головные боли.

Чем некорректен: «Вегетососудистая дистония — это устаревший советский термин, — объясняет Ольга Титаренко. — В прошлом ВСД ставили тем пациентам, чьи симптомы не подходят ни под одно заболевание, но при этом значимых отклонений при обследовании пациента не выявлялось. Сейчас медицинская наука позволяет поставить более точный диагноз по тем же симптомам. Поэтому если врач ставит диагноз ВСД, он не знает, что с вами».

Что на самом деле: под маской ВСД могут скрываться артериальная гипертензия, мигрень, железодефицит, фибромиалгия, тревожное расстройство, паническое расстройство, депрессия, соматоформное расстройство, ипохондрическое расстройство и другие заболевания. Более точный диагноз поставит лечащий врач.

Дисбактериоз кишечника

Как возник: появился и популяризирован в 1916 году как микробиологическое понятие. Повсеместно использовался в СССР, в приказе Минздрава от 2003 года определяется как «клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качественного и/или количественного состава микрофлоры кишечника».

Симптомы: расстройство пищеварения: диарея, запоры, вздутие кишечника, метеоризм, боли в животе, отрыжка. При осложнениях включает запах во рту, кандидоз, утомляемость и плаксивость, кожные высыпания.

Чем некорректен: Титаренко утверждает: «Как и ВСД, является "диагнозом-помойкой", в который незнающие врачи сваливают любые нарушения в работе ЖКТ. Диагноз "дисбактериоз" обычно ставится из-за изменения пропорций в 20 видах бактерий в порции кала. Но на самом деле бактерий в кишке несколько сотен, некоторые из них вообще не культивируются (не растут на питательных средах), то есть определить их наличие в кале невозможно».

Что на самом деле: может быть любое функциональное (синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия) или органическое заболевание (колит, язвенная болезнь). Если болезнь проявляется кожными высыпаниями, стоит обратиться к грамотному дерматологу, если это аллергия — к аллергологу.

Остеохондроз

Как возник: был предложен неким Гильдебрандтом в 1935 году для обозначения «обширного дегенеративного процесса, поражающего не только хрящ межпозвонкового диска, но и субхондральную часть тел смежных позвонков». Позже перехвачен советским невропатологом Яковом Попелянским. Тогда же термин облюбовали неврологи, часть из которых позже переквалифицировались в вертебрологов. По свидетельствам ревматолога Шандора Эрдеса, на эту специальность после развала СССР не обучают.

Симптомы: ощущение скованности в спине и пояснице, онемение конечностей, спазмы мышц, озноб и ломота в теле, повышенная утомляемость, головокружение и головные боли. Часто под остеохондрозом понимают боль в любой части тела: в шее, плечах, пояснице и ребрах.

Чем некорректен: «Остеохондроз — это рентгенологический феномен, а не клинический диагноз, — комментирует Титаренко. — Например, врач видит на рентгене легких затемнение — это рентгенологический феномен. Клинический диагноз, соответствующий этому феномену, — пневмония, и лечить мы будем именно ее. Феномен остеохондроза — это просто возрастное изменение позвоночника, которое видно на рентгене. Чем старше пациент, тем с большей вероятностью на рентгене у него найдут остеохондроз».

Что на самом деле: чаще всего остеохондрозом называют неспецифическую боль в спине — именно так, подчеркивает Титаренко, диагноз звучит на первом этапе. Уже после обследования (если оно необходимо) врач сможет поставить более точный диагноз.

Эрозия шейки матки

Как возник: в международной практике есть диагноз «эктопия шейки матки». Можно предположить, что устрашающая «эрозия» — плод долгих лингвистических преобразований. Тем не менее название «эрозия шейки матки» тоже корректно.

Симптомы: эрозия шейки матки — дефект эпителия, покрывающего влагалищную часть шейки матки. Якобы вызывает обильные слизисто-гнойные и кровянистые выделения из влагалища в период между менструациями, боли в нижней части живота во время полового акта, менструаций и мочеиспускания.

Чем некорректен: «Это устаревший термин. Ранее предполагалось, что любые изменения внешнего вида слизистой шейки матки являются предраковыми, поэтому их нужно, к примеру, "прижигать", — говорит врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев. — Сегодня известно, что примерно половина случаев "эрозий" шейки матки — это вариант нормы, а предраковым состоянием является дисплазия слизистой оболочки. При этом материал "эрозии" после обследования пациента лучше изучить под микроскопом».

«Эрозия шейки матки — это старая интерпретация варианта нормального строения шейки матки, когда эпителий канала шейки матки немного "выворачивается" на саму шейку. Этот эпителий имеет красный цвет и хорошо выделяется при осмотре в зеркалах. Это норма, которую не нужно лечить», — резюмирует Ольга Титаренко.

Что на самом деле: эрозия шейки матки не дает симптомы из пункта выше. Точный диагноз при схожих проявлениях болезни поставит врач.

Уреаплазмоз

Как возник: в 2006 году ВОЗ определил бактерию Ureaplasma urealyticum как возможный возбудитель уретритов у мужчин и воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин. Доказательств этой теории до сих пор нет. Диагноз «уреаплазмоз» применяется только в российской медицине и в Международной классификации болезней отсутствует.

Симптомы: у женщин: слизисто-гнойные выделения из влагалища, кровянистые выделения в период между менструациями, боли в нижней части живота во время полового акта, менструаций и мочеиспускания, отечность и покраснение слизистой влагалища у женщин; у мужчин: учащенные позывы в туалет, жжение и зуд в области уретры, отек и покраснение наружного отверстия мочеиспускательного канала, патологические примеси в утренней моче.

Чем некорректен: «Бактерии уреаплазмы — компонент нормальной микрофлоры влагалища. Лечить уреаплазмоз в большинстве случаев не нужно. Он не является причиной бесплодия, вагинита или цистита», — объясняет Ольга Титаренко. Ее слова дополняет Александр Лаврищев: «Выявление наличия уреаплазм в тканях пациента не нужно в принципе. При любых воспалительных заболеваниях мочеполовой системы назначаются антибиотики, к которым уреаплазмы чувствительны по определению».