Врач рассказала о рисках развития и профилактике бронхиальной астмы

"Особенно полезно плаванье. Больным, у которых возникает приступ удушья при выходе на холод или при физической нагрузке, рекомендуется за 20-30 минут до контакта с раздражителем сделать ингаляцию бронхорасширяющего средства, — сообщила Людмила Поваляева. — Если при возникновении приступа не удается восстановить нормальную работу дыхательных путей и устранить удушье, может развиться астматический статус. Это очень тяжелое осложнение бронхиальной астмы, которое может привести к смерти, если вовремя не будет оказана необходимая медицинская помощь. Чтобы избежать тяжелых осложнений, при появлении симптомов бронхиальной астмы необходимо наблюдаться у врача".