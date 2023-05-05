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Врач назвала причины дефицита витамина, который грозит атрофией мозга

Витамин В12 обеспечивает нормальное функционирование нервной системы. Он отвечает за образование эритроцитов и их созревание, а получение достаточного количества B12 снижает риск развития онкологии. Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала о признаках дефицита этого витамина.

Врач назвала причины дефицита витамина, который грозит атрофией мозга
© РИА "ФедералПресс"

По ее словам, недостаток В12 может вызвать анемию. Витамин помогает клеткам центральной нервной системы правильно развиваться. И при недостаточном получении витамина происходит ухудшение когнитивных функций.

Ирина Мансурова предупредила, что дефицит В12 может вызвать атрофию мозга – потерю нейронов, что грозит потерей памяти и развитием деменции с возрастом. Наличие недостатка витамина, как отметила эксперт, можно выяснить стандартным методом лабораторного исследования венозной крови.

В качестве возможных причин дефицита Мансурова назвала:

  • Нарушение всасывания в связи с плохим состоянием кишечника (воспаление, дисбактериоз, грибковая инфекция, паразиты, нарушение кишечной флоры).
  • Недостаток транспортных молекул (внутренний фактор).
  • Генетические заболевания (пернициозная анемия).
  • Следствие употребления лекарств, препятствующих усвоению В12.

Восполнить витамин, по словам врача-диетолога, можно благодаря поливитаминным мультиминеральным добавкам, комплексам витаминов группы В и препаратам, содержащим только В12. Он также может быть в сублингвальной форме (растворяется под языком).

Эксперт указала, что В12 обычно назначается с В9 – фолиевой кислотой. Врач-диетолог также посоветовала включить в свой рацион индейку, говядину, печень, красную рыбу, мидии, устрицы, креветки, сыр, молоко, натуральный йогурт, куриное яйцо. Она отметила, что некоторые продукты также дополнительно обогащены B12, например, дрожжи, зерновые хлопья, соевое молоко, передает Life.ru.

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