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Врач назвал заболевания, о которых предупреждают отеки ног

Отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности или варикозном расширении вен нижних конечностей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач назвал заболевания, о которых предупреждают отеки ног
© Москва 24

"При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отеки", – пояснил эксперт.

"При сердечной недостаточности могут быть большие проблемы с организмом, в том числе и отек ног. Он возникает из-за того, что насосная функция сердца страдает, оно плохо перекачивает кровь", – Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кандидат медицинских наук.

Кроме того, отеки ног иногда наблюдаются при приеме определенных лекарств.

"Есть некоторые кардиологические препараты, которые по своей сути тоже могут давать такую проблему, как отек ног", – заключил терапевт.

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