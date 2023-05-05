Врач назвал заболевания, о которых предупреждают отеки ног

Отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности или варикозном расширении вен нижних конечностей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин .

"При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отеки", – пояснил эксперт.

"При сердечной недостаточности могут быть большие проблемы с организмом, в том числе и отек ног. Он возникает из-за того, что насосная функция сердца страдает, оно плохо перекачивает кровь", – Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кандидат медицинских наук.