Какие заболевания могут стать причиной ночной потливости

Чрезмерное потоотделение в ночное время, или ночной гипергидроз, — неприятный симптом, который доставляет дискомфорт и снижает качество сна. Повышенная потливость может быть реакцией на внешние условия — жару или отсутствие свежего воздуха в спальне. Но в некоторых случаях усиленное выделение пота сигнализирует о серьезных заболеваниях. «Лента.ру» поговорила со специалистами о том, как справиться с дискомфортом и понять причины повышенной ночной потливости.

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Какие причины могут вызвать повышенную потливость ночью?

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Гипергидроз возникает, когда организм вырабатывает намного больше пота, чем необходимо при нормальной терморегуляции. Причины могут быть разные — от некачественного постельного белья до онкологических заболеваний.

Внешние факторы

Начнем с того, что потеть в целом — это нормально, и не всегда обильное потоотделение — повод обратиться к врачу. Во сне бывают разные периоды, потоотделение может увеличиться, если человеку что-то снится, особенно кошмар, — тогда пульс увеличивается, нервная система активизируется, он начинает дышать неравномерно: то часто, то медленно. Конечно, в таком случае потоотделение будет более обильным, — Ирина Завалко, врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук.

Эксперт подчеркнула, что сильное потоотделение может быть естественной особенностью конкретного организма. Прежде чем бить тревогу, она посоветовала обратить внимание на внешние факторы — не жарко ли в комнате, не слишком ли теплое одеяло. Кроме того, повысить потливость могут постельное белье или пижама из синтетических тканей — такие материалы не отводят воду, и человек может сильнее ощущать выделение пота, чем в том случае, если бы он носил, например, хлопок.

Если повышенная потливость точно не может быть связана с внешней обстановкой, то нужно искать причины глубже.

Болезни

остановка дыхания во сне (апноэ);

неврологические нарушения сна (синдром беспокойных ног);

гормональная дисфункция щитовидной железы;

сахарный диабет;

инфекционные заболевания: как острые, так и хронические — от банального ОРВИ до COVID-19, туберкулеза и гепатита;

психоэмоциональные нарушения, в том числе панические атаки;

заболевания сердечно-сосудистой системы. При каких заболеваниях усиливается потливость по ночам:

На самом деле существует целый ряд нарушений, которые могут приводить к повышенной потливости. Если речь об апноэ — им чаще страдают полные люди. Еще один симптом в таком случае — громкий и прерывистый храп, — Ирина Завалко, врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук.

Эксперт добавила, что усиленно потеют люди, страдающие нарушениями движения во сне. Например, когда человек испытывает непреодолимую потребность двигать ногами — пинать и потягиваться во время отдыха из-за дискомфорта в конечностях, чувства ползания «мурашек» внутри или на поверхности кожи, покалываний, подергиваний и других неприятных ощущений. При таких нарушениях человек непроизвольно двигает ногами во сне каждые 20-30 секунд, не осознавая этого.

Гормональные изменения

Также повышенное потоотделение может говорить о проблемах с щитовидной железой и уровнем гормонов. Ночная потливость у женщин часто наблюдается в период менопаузы, когда в организме происходят гормональные колебания.

60-80% женщин в пери- или постменопаузе беспокоят приливы — внезапные ощущения жара, которые также могут провоцировать усиленное потоотделение ночью.

Гормональные нарушения возникают и перед менструацией, в период беременности или полового созревания, уточнила в беседе с «Лентой.ру» врач эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова. По ее словам, со стороны эндокринной системы такой симптом может свидетельствовать об избыточной выработке гормонов щитовидной железы — тиреотоксикозе (гипертиреозе).

Сахарный диабет

При сахарном диабете усиление потоотделения способна вызывать гипогликемия — когда уровень глюкозы в крови опускается ниже нормы. По словам Татьяны Филипповой, часто такое состояние возникает именно ночью. Также повышенная потливость в ночное время может появиться в самом начале развития сахарного диабета, когда человек еще не знает об этом диагнозе.

Поэтому если у человека раньше никогда не наблюдалось обильного пота, а тут вдруг он появился, первое, что стоит сделать, — проверить уровень гормонов щитовидной железы и глюкозы. Если есть отклонения — обратиться к эндокринологу, — Ирина Завалко, врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук.

Инфекции

Что касается инфекционных заболеваний, обильным потоотделением может сопровождаться и банальное ОРВИ: во сне человек не осознает наличие повышенной температуры и обращает внимание только на ее следствие — повышенную потливость. При этом эксперт отметила, что сильно потеют и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Это могут быть, например, туберкулез или гепатиты.

Повышенное потоотделение может проявляться и на фоне стресса — если человек в течение дня регулярно находится в тревожной обстановке и сталкивается с тяжелыми переживаниями.

Какие анализы необходимо сдать при повышенной потливости?

Незамедлительно обратиться к врачу стоит, если ночная потливость сопровождается другими симптомами.

дрожание рук;

учащенное сердцебиение;

резкая потеря веса, слабость;

нервозность;

озноб, необоснованное чувство холода;

бледность кожи;

увеличенные лимфатические узлы;

склонность к обморокам. Опасные симптомы при ночной потливости:

общий анализ крови с мазком;

анализ на показатели функции почек и печени;

анализ на уровень витамина D;

анализ на ВИЧ-инфекцию;

УЗИ брюшной полости и рентген грудной клетки. Какие анализы, кроме гормонов и уровня глюкозы, сдавать при ночной потливости:

В случае, если серьезных сопутствующих симптомов нет, но при этом человек храпит по ночам, просыпается несколько раз за ночь, утром ощущает сильную сонливость и головную боль — это повод записаться на прием к врачу-сомнологу, специалисту по сну.

Как улучшить качество сна при потливости?

Свести к минимуму неприятные ощущения при повышенном потоотделении во время сна в первую очередь помогает правильная обстановка в спальне.

Как снизить риски повышенного потоотделения в ночное время: температура в комнате не должна превышать 18 градусов Цельсия;

минимум за 10 минут до сна необходимо проветрить комнату;

от толстых одеял, постельного белья и пижам из синтетики лучше отказаться. Отдать предпочтение стоит натуральным тканям — льну и хлопку;

перед сном лучше немного прогуляться на свежем воздухе, это поможет снизить уровень стресса и стабилизировать кровообращение;

чтобы легче заснуть, вечерний скроллинг соцсетей стоит заменить на медитацию или хотя бы чтение книги.