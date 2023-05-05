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Какой вид рака встречается чаще у мужчин, а какой — у женщин

Онкологические заболевания у женщин и мужчин имеют разные особенности. Такой вывод сделали эксперты сети клиник "Евроонко", которые проанализировали статистику заболеваемости раком и обращений пациентов. С ним ознакомился Life.

Какой вид рака встречается чаще у мужчин, а какой — у женщин
© Газета.Ru

По статистике, злокачественные новообразования у мужчин чаще всего появляются в трахее, бронхах, легком - 17% случаев. При этом в 16% - локализуются в предстательной железе.

У женщин самым частым заболеванием является рак молочной железы (23%). Также в 14% встречается рак кожи, исключая меланому, в 8% - рак тела матки.

Эксперты отметили, что в их распоряжении пока нет актуальных данных по заболеваемости в стране за 2022 год. Однако, по их словам, особых изменений в период 2020–2021 года в структуре заболеваемости нет.

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