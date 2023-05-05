Врачи нашли четыре первых симптома рака

Рак кишечника - сегодня один из самых распространенных и вызывающих настороженность у врачей вид онкологии. Недуг стремительно молодеет, причем обнаруживается, как правило, на поздних стадиях. В связи с чем, для более эффективной борьбы с заболеванием, медики выявили "красные флаги", указывающие на повышенный риск развития рака кишечника у людей в возрасте до 50 лет. Они выявляются, в среднем, за год до постановки диагноза. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на исследователей из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

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Так, в период от трех месяцев до двух лет до момента постановки диагноза у людей фиксировались четыре опасных симптома. Это боль в животе, кровотечение кишечника, диарея, железодефицитная анемия.

Отмечается, что такие факторы как ожирение, сидячий образ жизни, метаболический синдром, диабет, регулярное употребление подслащенных напитков увеличивают риск развития рака кишечника в молодом возрасте. Материал об этом опубликован на портале Medicalxpress.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов призвал не игнорировать известные факторы риска онкологии, даже если у человека нет жалоб на здоровье. Это всегда ощущение обманчивое и временное, когда есть какие-либо вредные привычки.

"В частности, курение повышает в 20 раз риск возникновения рака легкого. Если человек курит, то ему следует ежегодно делать КТ легких", - подчеркнул специалист.