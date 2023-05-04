Врач назвала причину ухудшения симптомов аллергии в этом году

Американский аллерголог Клиффорд Бассет назвал причину, по которой симптомы сезонной аллергии стали тяжелее. В беседе с изданием Insider он рассказал , что тенденция будет ухудшаться с каждым годом.

Врач отметил, что в этом году пациенты по всему миру заметили обострение симптомов аллергии. По его мнению, это связано с периодом и интенсивностью цветения растений. За последние три десятилетия количество выделяемой ими пыльцы увеличилось примерно на 20 процентов, утверждает Бассет. К концу века это число вырастет в три раза, что приведет к росту аллергических заболеваний и их более тяжелому течению.