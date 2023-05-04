Названы неожиданные причины хронического насморка

Развитие хронического насморка может быть обусловлено гормональными колебаниями, уверен врач-терапевт Мартин Скурр. Некоторые другие неожиданные причины этого неприятного заболевания он назвал, отвечая на вопрос читательницы в колонке для Daily Mail.

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За советом обратилась жительница города Данди, Шотландия, Джесс Уэбстер. В письме она пожаловалась специалисту, что на протяжении почти 30 лет страдает от постоянного насморка и заложенности носа.

«У меня течет из носа круглый год — летом и зимой, в теплую погоду и в холод», — посетовала она.

В ответ на письмо Скурр объяснил, что хронический ринит — довольно распространенная проблема, от которой страдает примерно каждый десятый человек. Чаще всего он вызван аллергией, но спровоцировать его могут и неявные факторы. В частности, по словам врача, неаллергический насморк может начаться в результате раздражения слизистых оболочек носа из-за гормональных изменений — из-за менопаузы, беременности, использования оральных контрацептивов. Также это заболевание может быть следствием приема лекарств для терапии гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, эректильной дисфункции и депрессии.

Еще одна неожиданная причина хронического насморка — внешние химические и физические факторы, продолжил Скурр.