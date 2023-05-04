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Терапевт Раменский: при ожоге кипятком надо поместить рану под холодную воду

При этом надо снять одежду, стараясь не задевать поражённые места, особенно если одежда синтетическая. Также подойдёт таз или ванна с прохладной водой. Через 15 минут можно промокнуть место ожога мягкой салфеткой без ворса и наложить на него повязку. Если же рана большая, то лучше после этого обратиться к врачу.

Терапевт: при ожоге кипятком надо поместить рану под холодную воду
© Секрет Фирмы

«Важно, чтобы стерильная повязка аккуратно покрывала обожженную кожу, не давила и не натирала, особенно если образовались волдыри», — посоветовал врач.

При ожогах кипятком часто на коже появляются волдыри, поэтому нельзя мазать рану:

  • жиром,
  • маслом,
  • марганцовкой,
  • спиртом,
  • йодом.

Также нельзя прокалывать волдыри.

Для лечения ожогов лучше использовать специальные мази, которые надо хранить не только дома, но и на даче или брать с собой на отдых. Если же площадь раны больше, чем 10 х 10 см, то лучше обратиться к врачу.

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