Терапевт: при ожоге кипятком надо поместить рану под холодную воду

Терапевт Раменский: при ожоге кипятком надо поместить рану под холодную воду
При этом надо снять одежду, стараясь не задевать поражённые места, особенно если одежда синтетическая. Также подойдёт таз или ванна с прохладной водой. Через 15 минут можно промокнуть место ожога мягкой салфеткой без ворса и наложить на него повязку. Если же рана большая, то лучше после этого обратиться к врачу.
«Важно, чтобы стерильная повязка аккуратно покрывала обожженную кожу, не давила и не натирала, особенно если образовались волдыри», — посоветовал врач.
При ожогах кипятком часто на коже появляются волдыри, поэтому нельзя мазать рану:
- жиром,
- маслом,
- марганцовкой,
- спиртом,
- йодом.
Также нельзя прокалывать волдыри.
Для лечения ожогов лучше использовать специальные мази, которые надо хранить не только дома, но и на даче или брать с собой на отдых. Если же площадь раны больше, чем 10 х 10 см, то лучше обратиться к врачу.