Терапевт: при ожоге кипятком надо поместить рану под холодную воду

При этом надо снять одежду, стараясь не задевать поражённые места, особенно если одежда синтетическая. Также подойдёт таз или ванна с прохладной водой. Через 15 минут можно промокнуть место ожога мягкой салфеткой без ворса и наложить на него повязку. Если же рана большая, то лучше после этого обратиться к врачу.

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«Важно, чтобы стерильная повязка аккуратно покрывала обожженную кожу, не давила и не натирала, особенно если образовались волдыри», — посоветовал врач.

При ожогах кипятком часто на коже появляются волдыри, поэтому нельзя мазать рану:

жиром,

маслом,

марганцовкой,

спиртом,

йодом.

Также нельзя прокалывать волдыри.