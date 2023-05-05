О чем может предупреждать ощущение сухости во рту
Сухость во рту может быть симптомом пяти опасных заболеваний, предупредил дантист Азад Эйрумлу.
Такому распространенному симптому часто люди не придают значения, потому что сухость во рту может возникнуть из-за курения, приема лекарственных препаратов, распития спиртного или жажды.
Однако также это может говорить о развитии болезней.Врач Эйрумлу считает, что сухость может свидетельствовать о развитии диабета, быть предвестником инсульта, болезни Альцгеймера и синдрома Шегрена, а также указывать на ВИЧ.
Если ощущение сопровождается болью в горле, трудностями с глотанием, а также неприятным запахом изо рта, то это является сигналом для немедленного визита к врачу.