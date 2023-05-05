О чем может предупреждать ощущение сухости во рту

Сухость во рту может быть симптомом пяти опасных заболеваний, предупредил дантист Азад Эйрумлу.

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Такому распространенному симптому часто люди не придают значения, потому что сухость во рту может возникнуть из-за курения, приема лекарственных препаратов, распития спиртного или жажды.

Однако также это может говорить о развитии болезней.Врач Эйрумлу считает, что сухость может свидетельствовать о развитии диабета, быть предвестником инсульта, болезни Альцгеймера и синдрома Шегрена, а также указывать на ВИЧ.