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О чем может предупреждать ощущение сухости во рту

Сухость во рту может быть симптомом пяти опасных заболеваний, предупредил дантист Азад Эйрумлу.

О чем может предупреждать ощущение сухости во рту
© Слово и Дело

Такому распространенному симптому часто люди не придают значения, потому что сухость во рту может возникнуть из-за курения, приема лекарственных препаратов, распития спиртного или жажды.

Однако также это может говорить о развитии болезней.Врач Эйрумлу считает, что сухость может свидетельствовать о развитии диабета, быть предвестником инсульта, болезни Альцгеймера и синдрома Шегрена, а также указывать на ВИЧ.

Если ощущение сопровождается болью в горле, трудностями с глотанием, а также неприятным запахом изо рта, то это является сигналом для немедленного визита к врачу.

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