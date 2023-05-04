Врач Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств

Главную ошибку, которую совершают россияне при покупкелекарств в аптеке, раскрыла врач-терапевт Татьяна Романенко.По словам медика, не стоит заниматься самолечением. Также не следует приобретать лекарства без консультации с лечащим специалистом.

«Потому что человек может неправильно оценить свое состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням», — предупредила Романенко в беседе с «Москвой 24».

Она напомнила, что только специалист может правильно оценитьсостояние больного. Кроме того, лишь врач способен подобрать лечение, которое принесет положительный результат. Эксперт привела в пример повышенную температуру, которая может быть симптомом нескольких заболеваний.