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Врач Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств

Главную ошибку, которую совершают россияне при покупкелекарств в аптеке, раскрыла врач-терапевт Татьяна Романенко.По словам медика, не стоит заниматься самолечением. Также не следует приобретать лекарства без консультации с лечащим специалистом.

Врач Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств
© Слово и Дело

«Потому что человек может неправильно оценить свое состояние. Одни и те же симптомы могут соответствовать разным болезням», — предупредила Романенко в беседе с «Москвой
24».

Она напомнила, что только специалист может правильно оценитьсостояние больного. Кроме того, лишь врач способен подобрать лечение, которое принесет положительный результат. Эксперт привела в пример повышенную температуру, которая может быть симптомом нескольких заболеваний.

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