Врач призвала отказаться от приема анальгетиков при боли в животе

Не стоит принимать анальгетики при появлении болезненных ощущений в животе, предупредила врач-гастроэнтеролог Ксения Халаиджева. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Специалист объяснила, что у боли в животе может быть множество причин. Употребление лекарств с анальгетическим эффектом может навредить организму, подчеркнула врач. Вместо них лучше использовать спазмолитики.

"Они не навредят, так как не вмешиваются в механизмы развития болевой чувствительности, что не позволяет им скрыть картину острой хирургической патологии", – отметила Халаиджева.

Другие же препараты не будут влиять на причину развития боли, то есть спазм, предупредила эксперт.

Если после приема спазмолитиков самочувствие не улучшилось, нужно обращаться к специалисту. Халаиджева также подчеркнула, что слабость, повышенная температура, тошнота, рвота и головокружение – это симптомы, при которых стоит немедленно вызвать врача.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова перечислила продукты, которые страдающие гастритом должны избегать. Эксперт предупредила, что необходимо полностью исключить газированные напитки, поскольку они усиливают болезненные ощущения. Нужно отказаться от жирной пищи, например свинины или наваристого бульона.