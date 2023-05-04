Шесть причин, по которым у вас возникают запоры

По данным клиники Кливленда, запор возникает, когда вы не ходите в туалет по-большому так часто, как обычно, в течение недели. И вот какие привычки этому могут способствовать.

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Вы слишком мало занимаетесь спортом. Как утверждает WebMD, физические упражнения сокращают время, за которое пища проходит через толстую кишку. Специалисты WebMD рекомендуют выполнять любые интенсивные упражнения спустя час после плотного приёма пищи. И даже 10-15 минут физической активности в день могут иметь большое значение.

Вы едите слишком мало продуктов с высоким содержанием клетчатки. Важно в день получать в среднем 25-28 г клетчатки. Также не забывайте пить достаточно воды.

Вы едите много продуктов, которые раздражают кишечник. Это различные специи, молочные продукты, глютен, напитки с кофеином, алкоголь, газированные напитки.

Вы не пьёте достаточно воды. Как отмечает доктор Пейтон Беруким, обезвоживание - самая распространённая причина запоров. Можно также вместо воды есть фрукты: виноград, арбуз, апельсины, грейпфруты.

Вы слишком напряжены. Стресс может повлиять на работу кишечника и привести к запорам.