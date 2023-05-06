Чем опасна корь, когда нужно делать прививку и какие есть методы профилактики

Корь — это одна из самых заразных вирусных инфекций, которая передается воздушно-капельным путем. Хотя корь часто считают обычной детской болезнью, она очень опасна и может возникнуть у взрослых, а также стать причиной серьезных осложнений.

© Lenta.ru

«Лента.ру» побеседовала с врачом и выяснила, какие основные симптомы кори, какие осложнения она вызывает и как можно предотвратить заражение.

Видео дня

Как появилась корь?

Симптомы кори были описаны арабским ученым Разесом (ар-Рази) еще в IX веке — однако он посчитал, что заболевание представляет собой легкую форму оспы. Позднее выяснилось, что предок современной кори впервые появился в VI веке до нашей эры: ученые считают, что люди заразились им от крупного рогатого скота. В этот период в мире только начали образовываться крупные города — они-то и обеспечили благоприятные условия для распространения вируса.

Вирусную природу кори открыли только в 1911 году

В 1954 году американский ученый Джон Эндерс со своими сотрудниками смог выделить вирус кори — был выращен штамм, который помогал не заразиться и при этом развить иммунитет к заболеванию. Первую вакцину создали в 1963 году, в Советском Союзе прививку разработали спустя четыре года. Наиболее показательных результатов удалось добиться после 1987 года, когда в СССР ввели ревакцинацию. Среднемноголетний показатель заболеваемости корью снизился до 18,6 случая на 100 тысяч человек, в то время как до массовой иммунизации это число составляло 698-1192 на 100 тысяч.

По ВОЗ, в период с 2000-го по 2017 год благодаря прививкам мировая смертность от кори снизилась на 80 процентов.

>20 млн смертей предотвратила прививка от кори

Однако, несмотря на массовое применение вакцин, вирус кори нельзя считать полностью побежденным. Вспышки заболевания периодически фиксируются по всему миру, в том числе и в России.

Как распространяется корь?

Корь — заболевание, возбудителем которого служат вирусы из семейства парамиксовирусов. Болезнь крайне заразна — она передается при кашле и чихании, а также при тесном контакте с инфицированным человеком. На зараженных поверхностях вирус кори остается активным до двух часов. Сегодня корь — это исключительно человеческая болезнь, случаев заболеваний у животных выявлено не было.

Заразный период кори — четыре дня до появления сыпи и четыре дня после

Как развивается заболевание корью?

Корь развивается в три этапа:

Продромальная стадия — это первый этап заболевания, который проходит между инкубационным периодом и непосредственно болезнью. В случае с корью этот этап длится от трех до пяти дней.

Аллерголог-иммунолог клиники «Семейная» Ольга Громадина обращает внимание, что вирус кори проявляется в первую очередь на слизистой.

Специалистка добавляет, что еще за несколько дней до этого состояние человека может ухудшиться. По словам Громадиной, для продромальной стадии кори характерны следующие симптомы: общая слабость и недомогание, отсутствие аппетита, головная боль.

Далее возникают так называемые катаральные явления:

В этот же период значительно повышается температура тела — она может достигать 39-40 градусов. «На третий-пятый день может наступить временное улучшение, но затем вновь повысится температура и ухудшится самочувствие», — отмечает эксперт.

В конце продромального периода на слизистых оболочках рта появляются пятна Бельского-Филатова-Коплика — небольшие высыпания белого или серого цвета с красным венчиком. Пятна Бельского-Филатова-Коплика могут сохраняться до 72 часов.

Также на этом этапе у больных корью может возникнуть энантема — красные пятна на мягком и твердом небе. После продромальной стадии начинается следующая фаза заболевания, когда у пациентов развиваются высыпания на коже.

Как выглядят высыпания у больных корью?

Высыпания могут иметь различные формы и размеры — обычно сначала появляются мелкие пятна и со временем они увеличиваются. Элементы сыпи имеют тенденцию к слиянию и формируют крупные участки красной сухой кожи.

Сыпь на теле появляется поэтапно. «Первые элементы сыпи мы видим в верхних частях тела — за ушами, на волосистой части головы. Затем сыпь распространяется на лицо и шею, на второй день сыпь спускается на руки и туловище, на третий — появляется и на ногах, одновременно бледнея в верхних частях тела», — объясняет врач. При этом высыпания от кори чаще всего не затрагивают ладони и стопы человека.

Пятна на теле могут сохраняться пять или шесть дней, после чего они начинают постепенно исчезать. Сыпь спадает в той же последовательности, в которой появилась. Ее угасание происходит через пигментацию — покраснения бледнеют, превращаясь в светло-коричневые пятна, заключила эксперт.

Какие осложнения вызывает корь?

Основные осложнение кори вызваны присоединением бактериальных инфекций — это может произойти из-за ослабленного иммунитета больного. Риску развития осложнений сильнее всего подвержены дети до пяти лет, беременные женщины и люди старше 30 лет.

На тяжелое течение заболевания также может повлиять недостаток витамина A, который возникает у детей при плохом питании, и наличие болезней, ослабляющих иммунную систему, например, СПИДа.

95 процентов смертности от кори приходится на страны со слаборазвитой системой здравоохранения

Наиболее распространенные и опасные осложнения кори:

1. Отит — воспаление уха часто возникает у детей в возрасте до пяти лет и может стать причиной нарушения слуха и задержки в развитии речи.

2. Энцефалит — воспаление головного мозга, которое может привести к его отеку. Энцефалит способен вызвать судороги, нарушение координации движений и потерю сознания.

3. Инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.

4. Тяжелая диарея — одна из самых частых причин дегидратации (обезвоживания) у детей, которая может привести к летальному исходу.

В некоторых случаях корь провоцирует и другие осложнения, такие как артрит, гломерулонефрит (воспаление почек) и гепатит (воспаление печени). Аллерголог-иммунолог Ольга Громадина добавляет, что корь также способна привести к развитию стеноза гортани у детей. Это сужение или перекрытие просвета гортани, которое также известно как «ложный круп». Оно затрудняет поступление кислорода в легкие и может стать причиной удушья.

Как диагностируют корь?

По словам Громадиной, диагноз ставят на основании специфических симптомов заболевания, таких, как характерная сыпь, сопровождающаяся катаральными явлениями.

При этом медик обращает внимание, что в первые дни болезни распознать корь может быть затруднительно, поскольку подобные проявления характерны для многих респираторных инфекций. При дифференциальной диагностике врачи должны исключить другие заболевания, такие как ветряная оспа, аллергическая реакция или экзема.

Ольга Громадина добавляет, что помочь подтвердить диагноз могут лабораторные исследования, например, общий анализ крови. Вирус также можно выявить методом ПЦР, взяв мазок со слизистой — это делается в первые дни заболевания. Через пять-семь дней после появления симптомов используется и анализ крови на антитела класса М.

Можно ли вылечить корь?

Специфического лечения кори не существует, предупреждает Ольга Громадина. «При неосложненном течении используется симптоматическая терапия, что лишь облегчает проявления болезни», — уточняет врач.

Лечение кори направлено на снятие симптомов и профилактику осложнений. Для снижения температуры можно использовать жаропонижающие препараты, а для смягчения кашля — средства, снижающие вязкость мокроты. Обычно пациентам назначаются анальгетики и жаропонижающие, при присоединении бактериальных инфекций врач может выписать антибиотики.

Прием антибиотиков для профилактики врачи не назначают. Это может быть вредно при любой вирусной инфекции, в том числе при кори

Перед применением любых препаратов для лечения симптомов кори следует обратиться к врачу — назначить подходящее лечение может только специалист.

Как вакцинация защищает от кори?

«Единственный значимый и эффективный метод профилактики кори — вакцинация», — подчеркивает аллерголог-иммунолог Ольга Громадина.

Вакцинация от кори, краснухи и паротита (ККП) обычно делается комплексно. Эти заболевания вызываются разными вирусами, но прививка от кори, краснухи и паротита позволяют защититься от всех трех болезней одновременно. Иммунизация не только помогает не заболеть корью, но и снижает риск распространения вируса.

Вакцинация от кори рекомендована для всех детей в возрасте от 12 до 18 месяцев

В России первичная вакцинация от кори проводится для детей в возрасте одного года, а повторная — в шесть лет. В первые 72 часа после контакта с больным корью невакцинированные дети и взрослые также могут получить бесплатную экстренную прививку. «Вероятность положительного эффекта в этом случае, к сожалению, ниже, чем при плановой вакцинации», — добавляет медик.

В остальных случаях бесплатная прививка от кори положена всем гражданам до 35 лет, которые не проходили иммунизацию во взрослом возрасте и не болели корью в детстве. Вакцину вводят двукратно, между уколами должно пройти шесть месяцев. Согласно советам врачей, ревакцинацию следует проводить каждые 10-12 лет.

Кому рекомендуется прививка от кори: