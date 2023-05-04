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Способы лечения и профилактики астмы: рекомендации пульмонолога

В Минздраве РФ рассказали об основных способах лечения и профилактики астмы.

Способы лечения и профилактики астмы
© СОВА

По словам медиков, бронхиальная астма - хроническое заболевание. Однако с помощью профилактики и лечения с приступами и обострениями можно справиться.

Пульмонолог, фтизиатр НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов сообщил, что в дополнение к лечению обычно добавляют и дыхательную гимнастику.

Она поможет:
  • улучшить проходимость бронхиального дерева и избавиться от бронхоспазма;
  • снизить воспаление в бронхах и удлинить выдох;
  • очистить воздухоносные пути дыхательного горла;
  • расслабить дыхательную мускулатуру и воздействовать на тонус бронхиальных мышц;
  • улучшить подвижность грудной клетки и диафрагмы.

Пульмонолог подчеркнул, что упражнения при астме нельзя выполнять на улице, если идёт дождь, дует ветер или погода достаточно холодная. Основная причина в том, что переохлаждение может спровоцировать и привести к новым приступам.

Евгений Попов пояснил: - Наиболее опасными для страдающих астмой с аллергическим компонентом являются периоды цветения различных растений. Смена сезона также представляет опасность, особенно переход на весенний и осенний периоды. В это время обостряются любые хронические заболевания, в том числе вследствие переохлаждения.

Чтобы приступы возникали реже, врач советует избегать аллергической реакции, регулярно делать влажную уборку в помещении, соблюдать гипоаллергенную диету по назначению врача, не дышать табачным дымом, так как людям с астмой опасно не только активное, но и пассивное курение.

Кроме того, перед физической нагрузкой или до контакта с аллергеном важно использовать ингаляторы короткого действия для предупреждения приступов. А какое лечение назначит врач, зависит от тяжести заболевания и обострения симптомов.

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