Мужчинам назвали приятный способ профилактики рака простаты

Врач-уролог Рена Малик назвала приятный и весьма доступный способ профилактики рака простаты и сохранения мужского здоровья. Ее слова приводит издание Men’s Health.

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Малик объяснила, что основная функция предстательной железы — вырабатывать жидкость для эякуляции, составляющей 30 процентов объема спермы. Эта жидкость содержит ферменты и белки, которые питают сперматозоиды и облегчают им передвижение для оплодотворения яйцеклетки. По словам уролога, размер простаты меняется на протяжении жизни. Ее увеличение вызывает проблемы со здоровьем у 70 процентов мужчин старше 60 лет.

Для профилактики рака простаты и простатита Малик рекомендовала мужчинам чаще заниматься сексом, так как частое семяизвержение значительно снижает риск развития этих заболеваний. Кроме того, сохранить потенцию поможет массаж простаты, отметила уролог.