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Врач напомнила об опасности дифтерии

Телеведущий Александр Мясников рассказал, что в России все чаще стали регистрироваться новые случаи заражения дифтерией. Он напомнил, что массовая вакцинация населения, которая проводилась в 30-40-е годы 20-го века, позволила практически полностью побороть болезнь. В разговоре с «Народными Новостями» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о признаках этого заболевания.

Врач напомнила об опасности дифтерии
© Вести Подмосковья

По словам врача, дифтерия начинает проявляться, как и любая ОРВИ в виде сильной боли в горле и изменения голоса. В горле возникает характерный налет, определить его может только врач. Самостоятельно это сделать очень сложно.

«Сам человек не сможет распознать симптомы, потому что на горле образуется определенная пленка. В случае с дифтерией можно просто задохнуться, потому данная пленка оказывается настолько тугой и густой, что просто перекрывает дыхательные пути», — сообщила иммунолог.

Специалист добавила, что единственным методом профилактики дифтерии является вакцинация. Других способов предотвращения заболевания нет. Ревакцинацию надо делать раз в десять лет, заключила эксперт.

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