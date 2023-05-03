Новые способы лечения туберкулеза обсудили эксперты в Душанбе

«С помощью новых схем лечения пациенты могут вылечиться быстро, легко и безболезненно. Если раньше лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза занимало от 18 до 24 месяцев, то сейчас мы занимаемся внедрением шестимесячного нового курса, который не включает инъекций, это только прием таблеток», – сказала сотрудник организации «Врачи без границ» Мария Борщева.