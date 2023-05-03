Новые способы лечения туберкулеза обсудили эксперты в Душанбе
В Душанбе проходит Десятый международный симпозиум по вопросам лечения туберкулеза в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме участвуют представителей национальных программ борьбы с опасной болезнью, а также специалисты организации «Врачи без границ», сообщает «МИР 24».
Основная тема обсуждения – научный прорыв в борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Продолжительность лечения по новому способу составляет шесть месяцев. Больные принимают нетоксичные таблетки без побочных эффектов.
Основная задача симпозиума – обмен опытом и внедрение последних научных разработок. Участники обсуждают также, как сделать процесс лечения максимально доступным для пациентов.
«С помощью новых схем лечения пациенты могут вылечиться быстро, легко и безболезненно. Если раньше лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза занимало от 18 до 24 месяцев, то сейчас мы занимаемся внедрением шестимесячного нового курса, который не включает инъекций, это только прием таблеток», – сказала сотрудник организации «Врачи без границ» Мария Борщева.
Таджикистан стал одной из первых стран в мире, предоставивших больным туберкулезом доступ к новой схеме лечения.