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Новые способы лечения туберкулеза обсудили эксперты в Душанбе

В Душанбе проходит Десятый международный симпозиум по вопросам лечения туберкулеза в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме участвуют представителей национальных программ борьбы с опасной болезнью, а также специалисты организации «Врачи без границ», сообщает «МИР 24».

Новые способы лечения туберкулеза обсудили эксперты в Душанбе
© Мир24

Основная тема обсуждения – научный прорыв в борьбе с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Продолжительность лечения по новому способу составляет шесть месяцев. Больные принимают нетоксичные таблетки без побочных эффектов.

Основная задача симпозиума – обмен опытом и внедрение последних научных разработок. Участники обсуждают также, как сделать процесс лечения максимально доступным для пациентов.

«С помощью новых схем лечения пациенты могут вылечиться быстро, легко и безболезненно. Если раньше лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза занимало от 18 до 24 месяцев, то сейчас мы занимаемся внедрением шестимесячного нового курса, который не включает инъекций, это только прием таблеток», – сказала сотрудник организации «Врачи без границ» Мария Борщева.

Таджикистан стал одной из первых стран в мире, предоставивших больным туберкулезом доступ к новой схеме лечения.

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