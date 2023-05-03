Как незаметный днем симптом рака проявляет себя по ночам

Какое изменение в состоянии может свидетельствовать о развитии рака, рассказала консультант интернет-аптеки Dr Fox врач Дебора Ли.

Некоторые исследования свидетельствуют, что раковые клетки активно растут именно ночью. В это время суток особенно важно следить за своим состоянием. Так, ночная потливость или гипергидроз может указывать на развитие рака, предупредила Дебора Ли.