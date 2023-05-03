Врач Дебора Ли объяснила, как незаметный днем симптом рака проявляет себя по ночам
Какое изменение в состоянии может свидетельствовать о развитии рака, рассказала консультант интернет-аптеки Dr Fox врач Дебора Ли.
Некоторые исследования свидетельствуют, что раковые клетки активно растут именно ночью. В это время суток особенно важно следить за своим состоянием. Так, ночная потливость или гипергидроз может указывать на развитие рака, предупредила Дебора Ли.
Врачи общей практики часто называют гипергидроз сна симптомом «красного флага», отмечает Daily Express. При злокачественных опухолях повышенная потливость по ночам может сопровождаться лихорадкой, усталостью и зудом, предупредила Дебора Ли.