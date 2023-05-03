$79.96-0.5587.66-0.72

Можно ли схлопотать инфаркт от испуга: отвечает хирург

Кардиолог Жито: курильщики и люди с ожирением рискуют получить инфаркт при сильном испуге. Так что, выходит, не зря мы часто слышим фразу «У меня чуть инфаркт не случился!», когда кого-то сильно напугали. Дело в том, что когда мы испытываем страх, то сердце начинает биться сильнее. И если у человека есть сопутствующие заболевания или просто проблемы со здоровьем, сердечко может не выдержать. Так что же это за проблемы, помимо курения и лишнего веса?

Можно ли схлопотать инфаркт от испуга: отвечает хирург
© Секрет Фирмы

По словам терапевта, эндокринолога, кардиолога Алексея Жито, в первую очередь в зоне риска находятся сердечники, так как в их случае главный насос организма получает дополнительную нагрузку. Но есть и другие факторы, усиливающие риск появления инфаркта миокарда:

  • гормональный сбой, например, при сахарном диабете или климаксе;
  • малоподвижный образ жизни;
  • стрессы и прочие психологические проблемы;
  • ожирение, нарушение обмена веществ;
  • вредные привычки;
  • неправильное употребление лекарств.

В своём телеграм-канале врач также добавил, что снизить риск появления инфаркта можно, если хотя бы раз в год наблюдаться у кардиолога, вести здоровый образ жизни и не стрессовать по мелочам.

Кстати, иногда риск схлопотать инфаркт вырастает, если у человека довольно напряжённая работа. Подробнее об опасных для здоровья профессиях мы писали тут.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий