Можно ли схлопотать инфаркт от испуга: отвечает хирург

Кардиолог Жито: курильщики и люди с ожирением рискуют получить инфаркт при сильном испуге. Так что, выходит, не зря мы часто слышим фразу «У меня чуть инфаркт не случился!», когда кого-то сильно напугали. Дело в том, что когда мы испытываем страх, то сердце начинает биться сильнее. И если у человека есть сопутствующие заболевания или просто проблемы со здоровьем, сердечко может не выдержать. Так что же это за проблемы, помимо курения и лишнего веса?