Можно ли схлопотать инфаркт от испуга: отвечает хирург
Кардиолог Жито: курильщики и люди с ожирением рискуют получить инфаркт при сильном испуге. Так что, выходит, не зря мы часто слышим фразу «У меня чуть инфаркт не случился!», когда кого-то сильно напугали. Дело в том, что когда мы испытываем страх, то сердце начинает биться сильнее. И если у человека есть сопутствующие заболевания или просто проблемы со здоровьем, сердечко может не выдержать. Так что же это за проблемы, помимо курения и лишнего веса?
По словам терапевта, эндокринолога, кардиолога Алексея Жито, в первую очередь в зоне риска находятся сердечники, так как в их случае главный насос организма получает дополнительную нагрузку. Но есть и другие факторы, усиливающие риск появления инфаркта миокарда:
- гормональный сбой, например, при сахарном диабете или климаксе;
- малоподвижный образ жизни;
- стрессы и прочие психологические проблемы;
- ожирение, нарушение обмена веществ;
- вредные привычки;
- неправильное употребление лекарств.
В своём телеграм-канале врач также добавил, что снизить риск появления инфаркта можно, если хотя бы раз в год наблюдаться у кардиолога, вести здоровый образ жизни и не стрессовать по мелочам.
Кстати, иногда риск схлопотать инфаркт вырастает, если у человека довольно напряжённая работа. Подробнее об опасных для здоровья профессиях мы писали тут.