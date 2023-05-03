Врач объяснил, как проявляется онкология на ранних стадиях
Врач-онколог ГАУЗ ТО «МКМЦ» Медицинский город» Станислав Ракитин рассказал, проявляется ли онкологическое заболевание на ранних стадиях. Также он развеял мифы о том, что сотовые телефоны и микроволновки повышают риски развития рака.
«К сожалению, на начальных стадиях онкологическое заболевание не дает о себе знать и никак не отражается на самочувствии. Чаще всего это касается внутренних органов, которые не подлежат наружному наблюдению, трудно заметить какие-либо изменения», – отметил эксперт.
По его словам, для того чтобы выявить заболевание, нужно проходить медосмотры. В частности, это – день борьбы с меланомой, заболеваниями молочных желез, день мужского здоровья.
Станислав Ракитин добавил, что часто люди думают, что онкологию могут вызвать телефоны и микроволновки, но это не так. Американские ученые проводили исследования и выяснили, что микроволны и различные излучения от гаджетов не могут как-то повлиять на развитие онкозаболеваний, пишет издание Sm.news.