Врач объяснил, как проявляется онкология на ранних стадиях

Врач-онколог ГАУЗ ТО «МКМЦ» Медицинский город» Станислав Ракитин рассказал, проявляется ли онкологическое заболевание на ранних стадиях. Также он развеял мифы о том, что сотовые телефоны и микроволновки повышают риски развития рака.

«К сожалению, на начальных стадиях онкологическое заболевание не дает о себе знать и никак не отражается на самочувствии. Чаще всего это касается внутренних органов, которые не подлежат наружному наблюдению, трудно заметить какие-либо изменения», – отметил эксперт.

По его словам, для того чтобы выявить заболевание, нужно проходить медосмотры. В частности, это – день борьбы с меланомой, заболеваниями молочных желез, день мужского здоровья.