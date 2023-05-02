Онколог назвал симптомы рака мозга

Рак мозга может иметь серьезные последствия для человека, потому что этот орган отвечает за способность двигаться, мыслить, а также за речь и память. Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Станислав Борзяница объяснил, как проявляется эта болезнь и можно ли ее вылечить.

«Большинство опухолей головного мозга не имеют каких-либо факторов риска и очень редко связаны с наследственностью. Единственным установленным фактором риска является воздействие ионизирующего излучения», – рассказал врач.

Станислав Борзяница отметил, что на 100 % защититься от рака мозга нельзя, однако выявить на ранней стадии и начать лечение можно, передают «Известия».

Как и многие злокачественные опухоли, рак мозга может на начальном этапе протекать незаметно.

При этом, если в мозгу развивается опухоль, человек может сталкиваться с частыми головными болями, у него может ухудшиться речь, зрение, память.

По словам специалиста, такие симптомы могут говорить не только о раке, поэтому следует проходить глубокое обследование. Для исключения рака назначают КТ, МРТ, биопсию.