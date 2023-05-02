Невролог рассказал о простом способе выявить начинающееся слабоумие

Врач-невролог Владимир Парфенов рассказал, что одним из простых способов определить начинающееся слабоумие является словарный тест. Его цитирует «Газета.Ru».

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Специалист объяснил, что с помощью тестов на запоминание 10-12 слов врачи могут быстро и достаточно эффективно оценить когнитивные способности пациента и выявить у него деменцию.

Парфенов подчеркнул, что люди с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции не могут вспомнить предложенные врачом слова даже при помощи подсказок.