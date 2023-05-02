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Назван действенный способ защиты от кори

В СМИ все чаще появляется информация о том, что россияне начали болеть корью. Однако доктор медицинских наук Игорь Гундаров так не считает. Врач объяснил, как на самом деле обстоит эпидемиологическая ситуация и как защитить себя.

Назван действенный способ защиты от кори
© РИА Новости

«Ничего специального делать не нужно. В Москве выявлены единицы случаев заражения на 12 миллионов населения», – отметил врач.

Гундаров объясняет, что такие единичные случаи были и раньше, поэтому ситуация сильно от нормы не отличается. Поэтому ничего специального делать не нужно, но вот «внутренний иммунитет» укрепить можно.

Под этим врач подразумевает веру в хорошее. То есть если вы заболели, то нужно верить, что ничего страшного не произойдет. Также важно придерживаться здорового питания, передает «Общественная служба новостей».

Что касается данных по заболевшим в СМИ, то до порога еще далеко и массовое заражение корью россиянам не грозит.

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