Назван действенный способ защиты от кори

В СМИ все чаще появляется информация о том, что россияне начали болеть корью. Однако доктор медицинских наук Игорь Гундаров так не считает. Врач объяснил, как на самом деле обстоит эпидемиологическая ситуация и как защитить себя.

«Ничего специального делать не нужно. В Москве выявлены единицы случаев заражения на 12 миллионов населения», – отметил врач.

Гундаров объясняет, что такие единичные случаи были и раньше, поэтому ситуация сильно от нормы не отличается. Поэтому ничего специального делать не нужно, но вот «внутренний иммунитет» укрепить можно.

Под этим врач подразумевает веру в хорошее. То есть если вы заболели, то нужно верить, что ничего страшного не произойдет. Также важно придерживаться здорового питания, передает «Общественная служба новостей».