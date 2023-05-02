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Ученые нашли упражнение, снижающее риск болезни Альцгеймера

Некоторые дыхательные упражнения снижают риск развития болезни Альцгеймера. Об этом заявили исследователи Школы геронтологии из Университета Южной Каролины.

Ученые нашли упражнение, снижающее риск болезни Альцгеймера
© РИА "ФедералПресс"

«Дыхательные упражнения снижают биомаркер болезни Альцгеймера», – пишет издание Scientific Reports.

Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, которое выражается в необратимом упадке когнитивных функций человека. Биомаркерами болезни считаются бета-амилоиды 40 и 42. Повышенный уровень этих пептидов в крови является прогностическим фактором развития заболевания.

Американские ученые провели исследования, во время которых людей из двух возрастных групп – от 18 до 30 лет и от 55 до 80 лет – просили слушать медитативную музыку и следить за сердечным ритмом, а других – регулировать дыхание в соответствии с показателями на мониторе. Испытуемые делали вдох и выдох по пять секунд по 20 минут два раза в день на протяжении месяца.

Дыхательные упражнения сказались на уровне бета-амилоидов в крови пациентов. Он последовательно понижался в течение всех четырех недель эксперимента.

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