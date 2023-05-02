Ученые нашли упражнение, снижающее риск болезни Альцгеймера

Американские ученые провели исследования, во время которых людей из двух возрастных групп – от 18 до 30 лет и от 55 до 80 лет – просили слушать медитативную музыку и следить за сердечным ритмом, а других – регулировать дыхание в соответствии с показателями на мониторе. Испытуемые делали вдох и выдох по пять секунд по 20 минут два раза в день на протяжении месяца.