Дыхательное упражнение может снизить риск болезни Альцгеймера

Результаты нового исследования могут считаться первыми в своём роде, обнаружившими способ, который поможет пожилым и молодым людям снизить уровень бета-амилоидных пептидов в крови и, соответственно, профилактировать болезнь Альцгеймера.

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Дыхательные упражнения были несложными: вдох, считая до пяти, выдох, считая до пяти – два сеанса в день по 20 минут в течение четырёх недель.

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Эти недлительные сеансы, передаёт gero.usc.edu, оказали существенное влияние: вариабельность сердечного ритма добровольцев увеличивалась во время каждого периода проведения упражнения, а уровни бета-амилоидных пептидов в их крови снижались в течение четырёх недель эксперимента.

Исследование было опубликовано в марте в журнале Nature Scientific Reports. Профессор Мара Мазер со своими коллегами из Университета Южной Калифорнии, Калифорнийского университета в Ирвине и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе попросили участников (108 взрослых разных возрастов) выполнять дыхательные сеансы дважды в день по 20 минут. К уху участников крепились кардиомониторы, которые были подключены к ноутбукам. Половина группа должна была во время сеанса думать о спокойных вещах – прогулке по пляжу или парку, или слушать музыку. Во время этого они следили за своим сердечным ритмом, отображаемом на экране – линия сердечного ритма должна была оставаться максимально стабильной во время такой «медитации».

Другая группа должна была контролировать своё дыхание по ритму, предлагаемому ноутбуком: когда изображённый квадрат поднимался, они вдыхали, когда опускался – выдыхали. Они также контролировали частоту сердечных сокращений: она, как правило, повышалась при вдохе и опускалась до исходного уровня при выходе. Им нужно было увеличить вызванные дыханием колебания частоты сердечных сокращений.

До и после проведения эксперимента у участников обеих групп были взяты образцы крови с целью исследования её на наличие бета-амилоидных пептидов – бета-амилоида 40 и 42. Считается, что накопление бета-амилоида в головном мозге вызывает болезнь Альцгеймера. Более высокие уровни бета-амилоида 40 и 42 в крови предсказывают больший риск развития болезни Альцгеймера у здоровых взрослых, у которых ещё нет признаков накопления амилоида в головном мозге.

Результат исследования показал: уровень обоих пептидов в плазме снизился у группы, которая дышала медленно и пыталась увеличить вариабельность сердечного ритма (ВСР) за счёт увеличения колебаний.