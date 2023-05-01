Боли в коленях: причины, симптомы, лечение

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом могут быть как у пожилых, так и у молодых.

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Боль в коленях способна значительно снизить качество жизни. Отёчность, скованность движений, хромота – основные жалобы пациентов. О чём это говорит и что делать? Разбираемся с врачом-травматологом.

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Каждый день коленные суставы подвергаются нагрузке. Мы ходим, занимаемся спортом, носим тяжести – всё это сказывается на их состоянии. Одни терпят боль, другие снижают свою активность, но и то и другое неправильно. Чтобы не усугубить состояние, важно вовремя обратиться к специалисту.

Какая боль бывает? колющая;

тупая;

жгучая;

при движении;

хроническая.

В характере боли поможет разобраться специалист.

«С дискомфортом в коленях сталкиваются не только пожилые люди и профессиональные спортсмены. Жалобы могут возникнуть и у молодых людей без серьёзных травм и спортивных нагрузок в прошлом. Почему же они появляются?», – отмечает Алексей Репетюк, спортивный врач, травматолог, эксперт компании «Первый живой коллаген».

Причины

Виновниками» возникновения болей в коленях и хруста в суставах могут быть как нормальные (физиологические) процессы, так и повреждения, заболевания.

Травмы

Симптомы: нехарактерные щелчки, режущая боль, «стреляет» в колене, отёчность.

Чаще всего из-за повреждений страдают спортсмены, в частности легкоатлеты и футболисты. Регулярные трение надколенника о кость бедра, падения и удары негативно сказываются на состоянии коленного сустава.

Помимо профессионалов, с травмами могут столкнуться и любители. Это происходит при неправильном выполнении упражнений, что провоцирует ушибы, вывихи, разрыв или растяжение связок, разрыв или повреждение мениска и трещины.

Дефицит коллагена

Симптомы: нехарактерные щелчки, хроническая боль при движении.

Недостаток коллагена также может стать причиной болей в коленях. Почему? Именно он обеспечивает прочность и эластичность хрящевой ткани суставов. В противном случае хрящ истончается, нарушается конгруэнтность (соответствие форм) суставных поверхностей, развивается остеоартрит.

Помните, что без своевременного лечения и профилактики это может привести к хирургическому вмешательству.

Эта проблема также актуальна для атлетов. Они испытывают колоссальные физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат. В результате изнашиваются крупные суставы на 10–15 лет раньше, чем у людей, которые никогда не занимались профессиональным спортом.

Синтез коллагена в нашем организме является очень энергозатратным процессом. Поэтому профилактический приём препаратов с фибриллярным белком у спортсменов считается обязательным условием. К тому же после 25–30 лет повышается риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Воспалительный процесс

Симптомы: накопление жидкости в суставе, боль при сгибании и разгибании, неприятные ощущения ниже колена.

Другой причиной крепитации (так называют потрескивающие, хлопающие звуки, которые возникают при движении суставов) может стать тендинопатия (повреждение сухожилий).

В процессе заболевания происходит дисбаланс коллагена внутри сухожилий. Как итог – воспалительный процесс. Это может быть результат хронических травм, аллергии, нарушения метаболизма и даже попадания инфекции.

Заболевания суставов

Симптомы: переменная боль, отёк, покраснение, ноющая боль по ночам, которая усиливается в плохую погоду, боль при ходьбе, сгибании и приседаниях.

В основном встречаются такие болезни, как ревматизм (может развиться даже у подростков), реактивный артрит (чаще всего проявляется в возрасте от 25 до 35 лет), синдром Рейтера, остеоартрит, заболевание Осгуда-Шляттера, ревматоидный артрит и подагра.

Дегенеративные изменения тканей

Симптомы: скованность движений.

Чаще всего это касается пожилых людей. С возрастом изнашиваются суставы. Конечно, вернуть полностью молодость и прежнюю лёгкость передвижения невозможно, но важно не запустить проблему. В противном случае вас ожидают хроническая боль и хирургическое вмешательство.

Какие бывают дегенеративные нарушения? Остеоартроз (болезнь суставов), остеохондропатия (хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата), менископатия (заболевание, при котором нарушается целостность мениска) и тендопатия (патология, при которой происходит повреждение сухожилия в месте его прикрепления к кости).

Психосоматика

Симптомы: непостоянные боли.

Наши эмоциональные переживания могут проявляться в телесных ощущениях. Как правило, боль не связана с физическими нагрузками или заболеваниями. Чаще всего о наличии дискомфорта в ногах говорит страх за своё будущее. Но причины могут быть и индивидуальными. В этом случае необходима консультация специалиста.

Как лечить?

При любом дискомфорте, неприятных ощущениях важно обратиться к врачу.

К кому нужно обращаться?

Если у вас травма или ушиб после падения, удара, то запишитесь на консультацию к травматологу. При наличии симптомов, которые указывают на разрыв связок или мениска, необходимо попасть к хирургу. Также он сможет проконсультировать при жалобах на острую боль и сильный отёк.

Если после перелома вы нуждаетесь в восстановлении подвижности сустава, то посетите невролога. При наличии таких диагнозов, как аутоиммунное заболевание или лёгкая форма остеоартроза, поможет ревматолог. В более сложных случаях необходима консультация ортопеда. При покраснении и отёчности колена после укуса насекомых или царапины обратитесь к инфекционисту.

Дополнительно можно посетить массажиста и физиотерапевта. Эти специалисты помогут ускорить процесс выздоровления.

Лечение и диагностика

«Лечение болей в коленях зависит от причины их возникновения. Оно может включать в себя отдых и ограничение активности для снижения нагрузки. Также применение льда для уменьшения отёчности и боли, принятие противовоспалительных лекарств, физиотерапию и упражнения для укрепления мышц вокруг коленного сустава. Часто назначаются инъекции», – заявил Виктор Муханов, травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России.

Терапия начинается с диагностики. Это нужно, чтобы поставить диагноз и подобрать эффективные методы выздоровления. Для этого врач проведёт необходимые клинические тесты, а также отправит на дополнительные исследования (рентген, УЗИ, компьютерная томография, МРТ).

В тяжёлых случаях проводится артроскопия. Это способ лечения внутрисуставных повреждений и заболеваний. Он подразумевает введение эндоскопа.

Назначается также ряд лабораторных исследований. Как правило, общий и биохимический анализ крови, серологические исследования, анализ суставной жидкости. В некоторых случаях может потребоваться вправление костей, ношение гипса.

Не занимайтесь самолечением. Согревающие компрессы или массаж могут усугубить ситуацию.

Профилактика

Чтобы избежать болей в коленях, следите за своим весом. Современные рекомендации по профилактике остеоартрита и тендинопатии основаны на нормализации индекса массы тела.

Регулярно выполняйте упражнения, направленные на укрепление мышц-стабилизаторов сустава. Особенно это касается атлетов, которые занимаются видами спорта, где есть ударные осевые нагрузки. Если вы любитель, то обратитесь за консультацией к специалисту.

При наличии заболеваний суставов некоторые физические упражнения в тренажёрном зале противопоказаны. Этот момент должен контролироваться врачом ЛФК. Он подберёт оптимальный комплекс, задействующий нужные группы мышц и суставов. Также поможет научиться двигаться правильно и безопасно каждый день.