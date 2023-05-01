Врачи выяснили, как связаны инсульт и деменция

Более чем у половины выживших после инсульта могут развиться когнитивные нарушения в течение года. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

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Инсульт — это острое состояние, вызванное нарушением кровоснабжения участков головного мозга. При инсульте человек ощущает резкую слабость, затруднение мышления, может потерять сознание или утратить возможность двигать конечностью, но во всех случаях пострадавшему требуется неотложная медицинская помощь, в противном случае с очень высокой вероятностью наступает смерть. При этом даже в случае успешного оказания помощи нередки долгосрочные последствия этого состояния.

Американская кардиологическая ассоциация решила обновить и систематизировать собранные статистические данные и сообщила о новых выводах и наблюдениях. Так, примерно 9,4 миллиона взрослых американцев сообщают о перенесенном инсульте, что составляет около 3,6% взрослого населения США. Когнитивные нарушения после инсульта распространены в течение первого года после инсульта и встречаются у 60% выживших. Чаще всего они проявляются в течение первых двух недель. Около 40% людей, переживших инсульт, имеют когнитивные нарушения в течение первого года после инсульта, которые не соответствуют диагностическим критериям деменции, но тем не менее влияют на качество их жизни. До 20% выживших после инсульта, у которых наблюдаются легкие когнитивные нарушения, полностью восстанавливают когнитивные функции, причем восстановление когнитивных функций наиболее вероятно в течение первых 6 месяцев после инсульта.