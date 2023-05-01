Почему снижается слух и как его сохранить

Многие москвичи живут в зоне шумового дискомфорта. Пять миллионов автомобилей, электрички и прочие факторы делают свое дело. Как сохранить слух?

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Тугоухость приходит незаметно. Сначала человек начинает чуть хуже слышать, появляются шум и ощущение заложенности в ушах. Изменяется восприятие речи: человек вроде бы все слышит, но не может понять, что именно говорят. Постепенно он начинает слышать все хуже и в какой-то момент уже изолируется от окружающих, поскольку не может полноценно общаться. Почему это происходит?

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Под шумок

Причин, снижающих слух, много, поясняет сурдолог, врач высшей категории Андрей Ермилов.

— У молодых людей ухудшение слуха часто связано с постоянным использованием наушников. Многие, например, едут в метро и, заглушая звук поезда, делают звук погромче. Если так делать регулярно, то уровень слуха снижается в течение двух-трех лет весьма существенно, — пояснил эксперт.

Также, по словам Андрея Николаевича, плохо влияет на слух работа в помещении с громкими звуками и даже жизнь в доме, стоящем на шумной улице или шоссе.

— Если под окнами постоянно шумят автомобили, то, велика вероятность, слух у вас станет хуже, — отметил врач.

Куда чаще к проблемам со слухом приводят также отиты, инфекционные заболевания, образование серных пробок, повреждения уха, травмы черепа, отосклероз и атеросклероз.

— При появлении проблем со слухом тянуть нельзя. Ведь если эта патология зайдет далеко, то помочь человеку вновь обрести возможность разбирать речь и вообще вести привычный образ жизни станет практически невозможно, — рассказал Андрей Ермилов.

Фитнес для уха

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, у 90 процентов людей, страдающих тугоухостью, снижение слуха может быть компенсировано только слухопротезированием — то есть подбором и настройкой слуховых аппаратов.

— Лишь небольшой процент стойких нарушений слуха может быть улучшен с помощью операций или применения медикаментозных средств, — уточнила врач высшей категории Лариса Алексеева. — Это связано с тем, что основная причина снижения слуха — гибель волосковых клеток, расположенных во внутреннем ухе и отвечающих за преобразование механических вибраций в электрические импульсы, поступающие в мозг.

Еще одна причина, диктующая необходимость безотлагательного слухопротезирования, заключается в том, что слуховые центры головного мозга способны хранить память о звуках лишь определенное количество времени после потери слуха. В среднем — три года.

— Если звуковые раздражители не доходят до коры головного мозга, то он «забывает» звуки и уже не может их понимать, — пояснила Лариса Рувимовна.

Между тем современный цифровой слуховой аппарат сравнивают с тренажером в фитнес-центре, а стимулирование слуха — с тренировкой мышц тела в фитнес-зале.

— Чем раньше будет установлен слуховой аппарат, тем быстрее и легче пойдет процесс адаптации к нему, — пояснила Лариса Рувимовна.

Возможности современных слуховых аппаратов впечатляют. Они могут, например, сделать окружающий шум неслышимым, что позволит слышать вашего собеседника даже в метро.

КСТАТИ

Вы стали чаще переспрашивать?

Сложно распознаете речь говорящего, если вокруг шумно?

Прибавляете громкость на телевизоре при просмотре интересной передачи?

Громко разговариваете с собеседником?

Появляется шум в ушах, даже если вокруг тихо?

Вдруг появилось ощущение в ухе инородного тела? Заметить постепенное снижение слуха достаточно просто: нужно только понаблюдать за своими реакциями.