Травматолог назвал сильную боль и онемение поводом обратиться к врачу

Главная задача связок — стабилизировать и поддерживать суставы. При растяжении или других травмах ткани, фиксирующие сустав, повреждаются. Причём далеко не всегда оценить масштаб проблемы можно только по степени боли.

Когда точно надо обращаться к врачу, рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Анвар Гиниятов.

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Повредить связки можно при падении, повороте, ударе по суставу или аномальном движении. Сустав напрягается и растягивает, а в особо тяжёлых случаях разрывает поддерживающие связки. Чаще всего, по словам врача, травмируют таким образом лодыжки.

Растяжение связок: симптомы

Врачи выделяют несколько видов растяжения связок. Самое лёгкое — это когда связка растягивается, но сустав не расшатывается и сохраняет устойчивость. При умеренном растяжении, или, как его ещё называют, надрыве, связка частично разрывается. Как результат — нестабильность сустава. Самое сильное растяжение — это разрыв. В этом случае связки полностью разрываются или отделяются от кости. Сустав в таком случае больше не может нормально функционировать. В тяжёлых случаях мышцы, сухожилия или все части сустава частично или полностью разрываются. В этой ситуации сустав полностью утрачивает функцию, поэтому нужно восстанавливать целостность тканей.

Первая помощь при растяжении связок

Сначала нужно обеспечить покой травмированной ноге или руке. При этом повреждённую руку или ногу во время отдыха нужно приподнять так, чтобы место травмы было выше уровня сердца. Старайтесь поменьше двигать повреждённым суставом, чтобы не добить его окончательно. Снять отёк помогает давящая, фиксирующая повязка. Её можно сделать при помощи обычного или эластичного бинта. Важно только не слишком натягивать бинты, чтобы не перекрыть кровоснабжение. Сразу после травмы приложите к повреждённому месту пакет со льдом, завёрнутый в полотенце примерно на 15–20 минут. Это уменьшит воспаление, которое замедляет заживление. Такие процедуры нужно повторять 3–4 раза в день. Часто лучшее средство для лечения растяжений — это мази с противовоспалительным, противоотёчным и заживляющим эффектом. Однако спастись одними только мазями можно не всегда.

Помощь врача при растяжении связок

Только по степени боли оценить тяжесть полученной травмы, увы, нельзя. Но есть ряд симптомов, при которых точно не стоит терять время, а сразу идти к врачу. Вот они:

не снижающаяся боль,

невозможность пошевелить травмированной рукой или ногой,

ощущение, что кость и сустав деформированы,

онемение, слабость или плохое кровообращение в повреждённой конечности.