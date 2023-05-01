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Елена Малышева дала россиянам советы по снижению уровня плохого холестерина

Телеведущая и врач Елена Малышева дала несколько секретов по снижению уровня плохого холестерина (ЛПНП) в крови.

Малышева объяснила, как снизить уровень плохого холестерина
© Вечерняя Москва

ЛПНП может привести к отложениям на стенках сосудов, поэтому важно снизить его уровень без лекарств, отметила специалист.

Малышева рекомендует сократить потребление калорий, ограничить или полностью исключить продукты с трансжирами и животными жирами и увеличить потребление орехов, жирной морской рыбы, красного риса и клетчатки. Также важно принимать витамины B, C и D, а также пить воду с лимоном по утрам, добавила она.

Однако Малышева отмечает, что самолечение может быть опасным, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом перед любым лечением. Кроме того, важно следить за своим весом, уровнем физической активности и ограничить употребление алкоголя и курение, сообщает издание Solenka.info.

Если уровни ЛПНП остаются высокими даже при изменении диеты и образа жизни, врач может назначить лекарства для их снижения. Однако следует помнить, что лекарства следует принимать только по назначению врача. Снижение уровня ЛПНП является важным шагом в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, и для этого нужно изменить образ жизни и проконсультироваться с врачом.

Также Малышева рассказала, что использование очистителей воздуха может привести к аритмии, а также увеличить риск развития онкологии.

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