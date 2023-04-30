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Иммунолог рассказала, как стресс провоцирует аллергию

Иммунолог рассказала, как стресс провоцирует аллергию. Комментарий профессора кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирины Кондратенко публикует RT.

Иммунолог рассказала, как стресс провоцирует аллергию
© Unsplash

Эксперт пояснила, что поллиноз — это аллергия, проявляющаяся не постоянно, а в сезон пыления растений. Чаще всего она проявляется конъюнктивитом, ринитом и бронхиальной астмой.

«Аллергия может начаться в любом возрасте. У детей до года она бывает крайне редко, — рассказала Ирина Кондратенко. — Аллергия может развиться спонтанно или после какого-то неблагоприятного воздействия на организм (стресса, тяжелого заболевания) в любом возрасте, даже если раньше ее не было».

По словам эксперта, четко выявленных причин чрезмерной реакции на аллерген не определено. Потенцировать патологический каскад аллергических реакций могут стресс, изменение места жительства, инфекции и прочее. Существует также семейная генетическая предрасположенность.Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как аллергикам пережить весну.

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