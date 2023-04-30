Иммунолог рассказала, как стресс провоцирует аллергию

«Аллергия может начаться в любом возрасте. У детей до года она бывает крайне редко, — рассказала Ирина Кондратенко. — Аллергия может развиться спонтанно или после какого-то неблагоприятного воздействия на организм (стресса, тяжелого заболевания) в любом возрасте, даже если раньше ее не было».