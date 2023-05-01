Врачи рассказали, что нужно делать при укусе клеща

Врачи напомнили россиянам о том, как защититься от клещей и что необходимо делать при укусе. Об этом сообщает газета "Известия".

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Клещевой энцефалит является самым опасным видом инфекции, который переносят паразиты. На сегодняшний день сделать прививку можно только от него, что врачи настоятельно рекомендуют сделать.

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Вакцину делают как в частных, так и в государственных клиниках. Стоимость варьируется от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от учреждения и региона. За бесплатной прививкой можно обратиться в поликлинику по месту прописки, однако направить могут не всех желающих.

Так, без оплаты подобная вакцина в первую очередь предоставляется детям до 15 месяцев, а также в некоторых случаях пенсионерам и людям в зоне риска, к примеру, лесникам или геологам. Вместе с тем, по словам врачей, эти насекомые также могут переносить клещевой боррелиоз или болезнь Лайма.

При этом вероятность натолкнуться на клеща с боррелиозом в России гораздо выше, чем с энцефалитом, а вакцины от этой болезни нет. Врачи напоминают, что даже с прививкой необходимо не забывать о мерах предосторожности на природе, поскольку человек может подхватить другие инфекции. Рекомендуется надеть максимально закрытую и светлую одежду, а также не забывать про головной убор.

Не лишним будет использовать специальные противоклещевые репелленты и почаще осматривать себя и детей. Специалисты напоминают, что укус клеща можно и вовсе не почувствовать, так как насекомое в этот момент впрыскивает в тело обезболивающее средство.

Если вы обнаружили клеща, то постарайтесь снять его самостоятельно, чтобы отвезти в лабораторию на анализ. При этом нужно извлечь паразита целым и живым, не оборвав хоботок. Необходимо помнить, что чем дольше контакт клеща с человеком, тем выше риск заражения. Чтобы достать паразита, можно использовать пинцет, аккуратно выкручивая насекомое, или даже обычную нитку, обвязав ее при этом как можно ближе к хоботку клеща.