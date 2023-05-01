$80.51-1.0588.37-1.83

Врачи рассказали, что нужно делать при укусе клеща

Врачи напомнили россиянам о том, как защититься от клещей и что необходимо делать при укусе. Об этом сообщает газета "Известия".

Врачи рассказали, что нужно делать при укусе клеща
© m24.ru

Клещевой энцефалит является самым опасным видом инфекции, который переносят паразиты. На сегодняшний день сделать прививку можно только от него, что врачи настоятельно рекомендуют сделать.

Видео дня

Вакцину делают как в частных, так и в государственных клиниках. Стоимость варьируется от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от учреждения и региона. За бесплатной прививкой можно обратиться в поликлинику по месту прописки, однако направить могут не всех желающих.

Так, без оплаты подобная вакцина в первую очередь предоставляется детям до 15 месяцев, а также в некоторых случаях пенсионерам и людям в зоне риска, к примеру, лесникам или геологам. Вместе с тем, по словам врачей, эти насекомые также могут переносить клещевой боррелиоз или болезнь Лайма.

При этом вероятность натолкнуться на клеща с боррелиозом в России гораздо выше, чем с энцефалитом, а вакцины от этой болезни нет. Врачи напоминают, что даже с прививкой необходимо не забывать о мерах предосторожности на природе, поскольку человек может подхватить другие инфекции. Рекомендуется надеть максимально закрытую и светлую одежду, а также не забывать про головной убор.

Не лишним будет использовать специальные противоклещевые репелленты и почаще осматривать себя и детей. Специалисты напоминают, что укус клеща можно и вовсе не почувствовать, так как насекомое в этот момент впрыскивает в тело обезболивающее средство.

Если вы обнаружили клеща, то постарайтесь снять его самостоятельно, чтобы отвезти в лабораторию на анализ. При этом нужно извлечь паразита целым и живым, не оборвав хоботок. Необходимо помнить, что чем дольше контакт клеща с человеком, тем выше риск заражения. Чтобы достать паразита, можно использовать пинцет, аккуратно выкручивая насекомое, или даже обычную нитку, обвязав ее при этом как можно ближе к хоботку клеща.

Если же после удаления в месте укуса видна темная точка, значит, голова клеща осталась в теле. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу, не пытаясь достать ее самостоятельно. После посещения больницы врачи должны назначить экстренную профилактику и введение иммуноглобулина. Ранее терапевт Елена Близнюк рассказала, чем шмелиный укус отличается от осиного. Эксперт успокоила, что жало шмеля после укуса в теле не остается. До этого Близнюк сообщила, как избежать укуса осы. В частности, избежать привлечения внимания осы можно, если не наносить на себя резко пахнущую косметику или парфюм с фруктовыми или цветочными ароматами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий