Врачи назвали четыре явных признака развития рака

Специалисты назвали симптомы опасного заболевания, которые не стоит игнорировать.

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По словам экспертов, рак может возникнуть у человека в любом возрасте. Чтобы своевременно выявить онкологическое заболевание, следует наблюдать за своим самочувствием и обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов.

Одним из явных признаков рака эксперты назвали потерю веса без видимых причин, передает Cancer Research. Другим схожим симптомом специалисты назваются стремительное похудение, что может указывать на рост злокачественной опухоли.

Также к признакам рака относят усталость, которая не проходит после отдыха. На опасное заболевание могут указывать боли, возникающие в разных частях тела.