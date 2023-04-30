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Невролог Чудинская посоветовала решать логические задачки, чтобы сохранить ясный ум до старости

Невролог Чудинская посоветовала решать логические задачки, чтобы сохранить ясный ум до старости. Нередко мы с возрастом становимся забывчивее, рассеяннее и уже не так быстро соображаем. А у некоторых и вовсе наступает старческая деменция. Впрочем, сохранить работоспособность мозга не так уж и сложно. То есть, поднапрячься умственно, конечно, придётся, и речь идёт не только о логических задачах, но здоровый ум того стоит.

Как сохранить ясный ум до старости
© Секрет фирмы

Врач-невролог Галина Чудинская дала «Вечерней Москве» 5 советов о том, как сберечь здоровье мозга.

Заставляйте мозг работать

Те самые логические задачки отлично подойдут, чтобы активизировать нейронные сети мозга. Занимайтесь разнообразной деятельностью, творчеством, читайте. Даже если вы просто измените мелодию будильника — это уже слегка встряхнёт ваши нейроны.

Но не забывайте отдыхать: постоянно работать очень вредно. И спите порядка восьми часов.

Питайтесь правильно

Мозгу необходимы полезные вещества: аминокислоты, жиры, витамин В, фолиевая кислота и другие. Так что питаться тоже нужно с умом и сбалансированно. При этом стоит следить за уровнем сахара и жиров в крови. Лишних вам точно не надо, поверьте.

Следите за общим состоянием здоровья

«Независимо от возраста необходимо всегда контролировать артериальное давление и пульс, минимизировать стрессы, регулярно проходить обследования», — советует Чудинская.

Кроме того, если у вас есть проблемы с сердечком, хотя бы раз в год проходите ЭКГ.

Больше двигайтесь и гуляйте

Даже простая зарядка и танцы под любимую музыку активизируют циркуляцию кислорода в крови и помогают вырабатывать особый белок, который отвечает за рост отростков у нервных клеток.

Общайтесь с людьми

А ещё стоит срочно переставить быть затворником, если вы им являетесь! Новые знакомства создают новые нейронные связи. Так что запишитесь в клуб по интересам или попробуйте стать волонтером. Во-первых, это полезно, а во-вторых — вдруг понравится.

К слову, если вы после этой статьи вдруг сразу захотели заставить мозги работать на полную катушку, то у нас есть для вас 6 полезных упражнений. Вот они.

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