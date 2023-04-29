Врач назвал первые симптомы диабета

Врач и телеведущий, главный врач Московской городской клинической больницы №71 (Городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича) Александр Мясников рассказал о первых признаках сахарного диабета.

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Он объяснил, что предвестником диабета является преддиабет, протекающий, как правило, бессимптомно. При таком состоянии диабетических показателей сахара в крови ещё нет, но глюкоза уже выше нормы. Определить преддиабет можно, сдав кровь на анализ и обратив внимание на уровень глюкозы.

Мясников посоветовал в случае уровня глюкозы в крови 5,6 6,9 ммоль/л натощак, а после «сахарной нагрузки» — 7,8 11,3 ммоль/л снизить калорийность пищи и начать физическую активность. Потому что указанные цифры могут быть преддиабетом.

Если уровень глюкозы в крови натощак составляет 5,6 6,9 ммоль/л, после «сахарной нагрузки» — 7,8 11,3, а гликозилированный гемоглобин находится на уровне 6,0 6,4, то это может сигнализировать о преддиабете. Александр Мясников Врач-кардиолог, главный врач Городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича, телеведущий