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Почему пахнет ацетоном изо рта?

Гастроэнтеролог Тимощенко: пахнуть ацетоном изо рта может из-за диабета или диеты. Среди причин могут быть ещё и проблемы с почками, печенью и щитовидной железой. Как ни крути, такой запах обычно указывает на глубинные проблемы со здоровьем, которые нужно решить. Нельзя просто замаскировать запах и жить спокойно дальше — нужно обязательно обратиться к врачу.

Почему пахнет ацетоном изо рта?
© Секрет Фирмы

По словам терапевта и гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, запах изо рта может возникнуть, если следить за гигиеной рта без должного рвения или не проверять ЛОР-органы (ухо, горло, гортань и нос) на различные заболевания. Но вот запах ацетона вполне специфичный и обычно зависит от причин посерьёзнее.

  1. Сахарный диабет (лучше сразу обратиться к эндокринологу).
  2. Диеты с высоким содержанием жиров и белков (например, кето), длительное голодание.
  3. Заболевания почек и инфекции мочевыводящих путей, проблемы с печенью (особенно если есть нарушение печёночного метаболизма).
  4. Заболевания щитовидной железы (например, тиреотоксикоз).
  5. Острые инфекции с явной интоксикацией.
  6. Беременность (во время токсикоза женщины едят через раз и наступает вынужденная диета, как и в пункте 2).
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