Почему пахнет ацетоном изо рта?
Гастроэнтеролог Тимощенко: пахнуть ацетоном изо рта может из-за диабета или диеты. Среди причин могут быть ещё и проблемы с почками, печенью и щитовидной железой. Как ни крути, такой запах обычно указывает на глубинные проблемы со здоровьем, которые нужно решить. Нельзя просто замаскировать запах и жить спокойно дальше — нужно обязательно обратиться к врачу.
По словам терапевта и гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, запах изо рта может возникнуть, если следить за гигиеной рта без должного рвения или не проверять ЛОР-органы (ухо, горло, гортань и нос) на различные заболевания. Но вот запах ацетона вполне специфичный и обычно зависит от причин посерьёзнее.
- Сахарный диабет (лучше сразу обратиться к эндокринологу).
- Диеты с высоким содержанием жиров и белков (например, кето), длительное голодание.
- Заболевания почек и инфекции мочевыводящих путей, проблемы с печенью (особенно если есть нарушение печёночного метаболизма).
- Заболевания щитовидной железы (например, тиреотоксикоз).
- Острые инфекции с явной интоксикацией.
- Беременность (во время токсикоза женщины едят через раз и наступает вынужденная диета, как и в пункте 2).