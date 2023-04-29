Почему пахнет ацетоном изо рта?

Гастроэнтеролог Тимощенко: пахнуть ацетоном изо рта может из-за диабета или диеты. Среди причин могут быть ещё и проблемы с почками, печенью и щитовидной железой. Как ни крути, такой запах обычно указывает на глубинные проблемы со здоровьем, которые нужно решить. Нельзя просто замаскировать запах и жить спокойно дальше — нужно обязательно обратиться к врачу.