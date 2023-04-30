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Доктор Мясников заявил, что татуировки на теле связаны с онкологией

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что татуировки на теле могут стать причиной развития онкологии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников заявил, что татуировки на теле связаны с онкологией
© Газета.Ru

По словам Мясникова, в состав многих красок для нанесения татуировок входят соли тяжелых металлов, которые являются канцерогенами. Поэтому нанесение татуировок может вызвать негативные последствия — от аллергии до онкологии.

Он добавил, что некоторые люди с татуировками могут испытывать жжение на месте рисунков при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). Женщинам с татуировками на спине могут отказать в спинальной анестезии при родах, так как краска татуировки на кончике иглы может попасть в спинно-мозговую жидкость.

Ранее тату-мастер, который ведет аккаунт TikTok под ником @chudleyd_, раскрыл связь между рисунком на теле мужчины и его характером.

Он объяснил, что чаще всего мужчины, которые бьют изображения на пальцы рук, не могут контролировать свой гнев.

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