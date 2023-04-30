Изучен механизм формирования меланомы

В процессе исследования авторы выявили, что белок CDK13 действует как ограничитель опухоли кожи, а его мутация может привести к развитию рака. Проанализировав данные пациентов с меланомой и рассмотрев модель рыбок данио, команда смогла понять, что вызывает нарушения.

Известно, что клетки часто допускают ошибки в экспрессии генов. Так, например, клетки могут создавать укороченные РНК, которые затем продолжают вырабатывать аномальные белки, приводящие к раку. При этом клетки также имеют защитный механизм самоочищения, позволяющий устранить эти ошибки. Но если клетки больше не могут выводить шлак, то РНК накапливается и может приводить к онкологическим заболеваниям. Специалисты выявили, что причиной нарушения очищения клеток становится мутация CDK13.