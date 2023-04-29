$80.51-1.0588.37-1.83

Чем можно заразиться от ежа

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, чем можно заразиться от ежей и что нельзя делать при встрече с ними.

Чем можно заразиться от ежа
© Unsplash

Как пояснила врач, ежи довольно редко нападают на человека, но если зверь почувствует опасность, то может укусить.

Видео дня

«Рана от острых зубов неприятна сама по себе, но главная опасность в том, что ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства. В этом они ничем не отличаются от других диких животных, например лис. Вирус бешенства вызывает тяжёлые неврологические нарушения и может привести к летальному исходу. При этом заразиться можно не только от укуса животного, но даже просто при контакте с его слюной», — рассказала Кашух.

Она предупредила, что укол иголками тоже опасен, поскольку можно заразиться грибковой инфекцией трихофитией — стригущим лишаем.

«При появлении на коже кольцеобразных красных пятен, вызывающих зуд, необходимо сдать соскоб на диагностику. Таким образом можно будет определить, какой вид гриба был занесён, и расписать лечение. Также от ежа можно заразиться сальмонеллёзом — инфекцией, которая поражает пищеварительную систему. Её первые признаки — боль в области живота, резкое повышение температуры, тошнота и диарея. В южных регионах России к этому перечню добавляется крымская геморрагическая лихорадка, которая проявляется повышенной температурой, головокружением, головной болью и ломотой в мышцах», — разъяснила специалист.

Кроме того, в иголках животного обитает большое количество клещей, которые переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие очень опасные для человека инфекции.

«При укусе клеща рекомендуется сразу же обратиться к врачу-инфекционисту, а насекомое сдать на анализ, это позволит избежать серьёзных проблем со здоровьем. Даже при косвенном контакте с животным необходимо тщательно вымыть руки с дезинфицирующими средствами», — посоветовала эксперт.

Если есть необходимость переместить ежа — например, он встретился вам на дороге или пришёл в гости на дачу, — то нужно использовать плотные рукавицы или ткань.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий