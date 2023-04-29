Чем можно заразиться от ежа

«Рана от острых зубов неприятна сама по себе, но главная опасность в том, что ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства. В этом они ничем не отличаются от других диких животных, например лис. Вирус бешенства вызывает тяжёлые неврологические нарушения и может привести к летальному исходу. При этом заразиться можно не только от укуса животного, но даже просто при контакте с его слюной», — рассказала Кашух.