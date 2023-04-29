Как быстро вылечить насморк

Говорят, если лечить насморк, то он пройдет за неделю, а если не лечить — то за семь дней.

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Этот миф опровергают врачи и ученые: на самом деле, если с ринитом ничего не делать, он может привести к серьезным осложнениям или стать хроническим.

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О том, как быстро избавиться от насморка, каким образом его предотвратить и что делать, если он долго не проходит, — в материале «Ленты.ру».

Что такое насморк и почему его важно лечить своевременно?

Насморк (ринит) — это воспаление слизистой оболочки носа, из-за которого кровь застаивается в сосудах и часть плазмы выходит через сосудистые стенки в окружающие ткани.

В большинстве случаев появление насморка связано с переохлаждением организма или воздействием на него инфекций, аллергенов и пыли. Иногда ринит может быть связан с наличием инородного тела в носовой полости, возникновением полипов, а также с опухолью полости носа или околоносовых пазух.

зеленые или желтые выделения из носа;

затруднение носового дыхания;

чувство сухости в носоглотке;

зуд и жжение в носу;

частое чихание и слезоточивость глаз;

частичная или полная потеря обоняния;

головная боль. Самые распространенные симптомы насморка у детей и взрослых:

Существуют два вида насморка: острый — может быть самостоятельным заболеванием или указывать на наличие другого острого инфекционного заболевания, такого как грипп или корь. Симптомы острого ринита обычно длятся два-три дня, а затем идут на спад;

— может быть самостоятельным заболеванием или указывать на наличие другого острого инфекционного заболевания, такого как грипп или корь. Симптомы острого ринита обычно длятся два-три дня, а затем идут на спад; хронический — длительный вялотекущий воспалительный процесс, при котором симптомы заболевания то появляются, то исчезают. В большинстве случаев возникает из-за неправильного лечения насморка.

Слизистая оболочка носа — основной барьер, защищающий организм человека от вредных воздействий внешней среды. Повреждение этого барьера приводит к изменениям во всем организме и может стать началом острых или хронических воспалительных, а также аллергических заболеваний органов дыхательной системы, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.

Вот почему так важно вовремя лечить насморк — игнорирование симптомов заболевания иногда приводит к серьезным осложнениям. Воспаление слизистой оболочки носа может распространиться на придаточные пазухи, а инфицированная слизь — попасть в слуховые трубы или опуститься ниже — в горло, гортань и нижние дыхательные пути.

«Особенно внимательно нужно относиться к насморку у новорожденных и грудных детей. На первом месте у них могут выступать не нарушение носового дыхания, а общие симптомы, такие как повышение температуры тела, тошнота, рвота, нарушения сна, повышение внутричерепного давления и симптомы раздражения мозговых оболочек. Дыхание через рот при кормлении сопровождается нарушением акта сосания и заглатыванием воздуха», — объясняет врач-оториноларинголог Глеб Симонов.

Своевременное лечение насморка предотвращает развитие таких заболеваний, как синусит, фарингит, ларингит, бронхит, трахеит и отит

Причины появления ринита: воздействие на организм вирусных, бактериальных, грибковых или смешанных инфекций;

травма слизистой оболочки носа, в ответ на которую возникает острое воспаление;

воздействие на организм агрессивных агентов: пыли, дыма, химических веществ в виде аэрозолей или паров;

гормональные изменения во время беременности или полового созревания, а также прием таких лекарств, как заместительная гормональная терапия и противозачаточные таблетки;

реакция на внешние раздражители — алкоголь, острую пищу, противовоспалительные обезболивающие, например, ибупрофен;

слишком частое использование противозастойных назальных спреев.

Кроме того, существует такое явление, как вазомоторный ринит. Он возникает в результате нарушения работы кровеносных сосудов. Сам по себе вазомоторный насморк не считается опасным, однако при отсутствии лечения может привести к развитию хронического синусита.

Быстрые способы устранения насморка

1. Промывание носа солевым раствором (физраствором) или солевым спреем

Солевой раствор не лечит ринит, но смывает из носа сопли, погибшие клетки и возбудителей инфекции, очищает носовые ходы и увлажняет слизистые оболочки. Можно купить раствор на основе морской воды в аптеке или сделать самостоятельно, добавив две чайные ложки соли в литр воды.

2. Применение вазоконстрикторных (сосудосуживающих) препаратов от насморка

Отек и заложенность носа возникают из-за расширения сосудов. Вазоконстрикторные капли в нос способствуют сужению кровеносных сосудов, снятию отека и облегчению дыхания.

Сосудосуживающие средства не лечат насморк, а помогают временно уменьшить количество отделяемого и улучшить дыхание. Применение сосудосуживающих препаратов более трех-пяти дней может вызвать привыкание и зависимость от капель. Не рекомендуется использование сосудосуживающих средств у детей или у пациентов с глаукомой и гипертонической болезнью из-за побочных эффектов, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.

3. Гидратация и увлажнение воздуха

Низкая влажность воздуха приводит к сухости в носовых пазухах — это повышает риск воспалений, насморка и заложенности носа, а также приводит к частым кровотечениям. Увлажнитель воздуха позволит облегчить состояние и уменьшить уровень воспаления внутри носа и носовых пазух.

4. Отдых и сон

Основным условием развития насморка является ослабление защитных сил организма, поэтому укрепление иммунитета — один из главных факторов, способствующих выздоровлению, рассказывает врач-оториноларинголог Глеб Симонов. Помочь в этом могут нормализация режима дня, закаливание организма, отдых, избегание хронических стрессовых ситуаций, отказ от курения, а также сбалансированное питание, богатое витаминами.

Домашние средства для лечения насморка теплые напитки — для разжижения слизистого отделяемого из носа необходимо употреблять больше жидкости. Горячий чай с лекарственными травами, например, ромашкой и мятой, поможет уменьшить отек слизистой и облегчить носовое дыхание;

— для разжижения слизистого отделяемого из носа необходимо употреблять больше жидкости. Горячий чай с лекарственными травами, например, ромашкой и мятой, поможет уменьшить отек слизистой и облегчить носовое дыхание; натуральные масла — для облегчения симптомов насморка можно нанести на тампон небольшое количество кокосового, кунжутного или миндального масла и смазать внутреннюю часть носа;

— для облегчения симптомов насморка можно нанести на тампон небольшое количество кокосового, кунжутного или миндального масла и смазать внутреннюю часть носа; теплый, влажный воздух поможет облегчить сухость в носу. Можно принять горячий душ или просто посидеть в ванной с закрытой дверью и включенным душем. Прежде чем делать ингаляции с эфирными маслами, лучше проконсультироваться со специалистом, так как возможны индивидуальные непереносимости и ожоги слизистой носа.

Профилактика насморка

Во-первых, насморк развивается, когда иммунитет ослаблен, поэтому для его профилактики необходимо оказывать поддержку защитным силам организма.

Как укрепить иммунную систему: соблюдать гигиену сна: ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, убирать все гаджеты за час до сна, спать в темном прохладном помещении от семи до девяти часов в сутки;

отказаться от алкоголя и курения;

снизить стресс или научиться контролировать его уровень с помощью дыхательных практик и медитации;

придерживаться сбалансированной и разнообразной диеты, богатой витаминами и микроэлементами;

вести активный образ жизни, регулярно выполнять физические упражнения;

соблюдать гигиену: мыть руки после возвращения с улицы, посещения туалета, кашля и чихания.

Во-вторых, следует избегать контакта с аллергенами — такими как клещи домашней пыли, плесень, дым или смог, пыльца, шерсть домашних животных.

Отличить аллергический ринит от ринита, возникающего из-за действия какого-либо раздражителя (пыли, химического вещества, инородного тела, анатомического дефекта носа), довольно сложно. Необходимо учитывать аллергический анамнез пациента, результат кожных проб на наличие аллергенов, уровень общего и специфического IqE в сыворотке крови, а также результаты цитологического исследования слизистой носа, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.

В-третьих, нужно соблюдать гигиену и регулярно проветривать помещения — таким образом в доме не появится благоприятная среда для размножения бактерий и вирусов. Стирать постельное белье лучше раз в неделю, пылесосить матрас — раз в месяц, а вот ложиться спать потным, грязным или с макияжем на лице крайне не рекомендуется, как и есть прямо в кровати. Все это способствует размножению пылевых клещей.

Когда следует обратиться к врачу

Зачастую с насморком можно справиться самостоятельно, но есть случаи, при которых стоит обратиться к специалисту. Например, заложенность носа после травмы и желтые или зеленые сопли, выделяющиеся больше недели.

Еще одна причина для похода к врачу — сопутствующая насморку боль в зубе. Корни верхних зубов расположены рядом с носовыми пазухами, и инфекция, полученная в ходе стоматологического лечения или травмы, может распространиться в пазухи и вызвать гнойное воспаление. Такие случаи требуют лечения у лора и стоматолога одновременно.

Если насморк наблюдается больше семи-десяти дней, меняется цвет выделений и появляются другие жалобы — например, боль в области лица и головная боль, выраженная заложенность носа, усиливающееся общее недомогание, — или воспаление более явно выражено с одной стороны, то следует незамедлительно обратиться к врачу, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.