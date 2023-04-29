Как быстро вылечить насморк

Говорят, если лечить насморк, то он пройдет за неделю, а если не лечить — то за семь дней.
Этот миф опровергают врачи и ученые: на самом деле, если с ринитом ничего не делать, он может привести к серьезным осложнениям или стать хроническим.
О том, как быстро избавиться от насморка, каким образом его предотвратить и что делать, если он долго не проходит, — в материале «Ленты.ру».
Насморк (ринит) — это воспаление слизистой оболочки носа, из-за которого кровь застаивается в сосудах и часть плазмы выходит через сосудистые стенки в окружающие ткани.
В большинстве случаев появление насморка связано с переохлаждением организма или воздействием на него инфекций, аллергенов и пыли. Иногда ринит может быть связан с наличием инородного тела в носовой полости, возникновением полипов, а также с опухолью полости носа или околоносовых пазух.
Слизистая оболочка носа — основной барьер, защищающий организм человека от вредных воздействий внешней среды. Повреждение этого барьера приводит к изменениям во всем организме и может стать началом острых или хронических воспалительных, а также аллергических заболеваний органов дыхательной системы, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.
Вот почему так важно вовремя лечить насморк — игнорирование симптомов заболевания иногда приводит к серьезным осложнениям. Воспаление слизистой оболочки носа может распространиться на придаточные пазухи, а инфицированная слизь — попасть в слуховые трубы или опуститься ниже — в горло, гортань и нижние дыхательные пути.
«Особенно внимательно нужно относиться к насморку у новорожденных и грудных детей. На первом месте у них могут выступать не нарушение носового дыхания, а общие симптомы, такие как повышение температуры тела, тошнота, рвота, нарушения сна, повышение внутричерепного давления и симптомы раздражения мозговых оболочек. Дыхание через рот при кормлении сопровождается нарушением акта сосания и заглатыванием воздуха», — объясняет врач-оториноларинголог Глеб Симонов.
Своевременное лечение насморка предотвращает развитие таких заболеваний, как синусит, фарингит, ларингит, бронхит, трахеит и отит
Кроме того, существует такое явление, как вазомоторный ринит. Он возникает в результате нарушения работы кровеносных сосудов. Сам по себе вазомоторный насморк не считается опасным, однако при отсутствии лечения может привести к развитию хронического синусита.
1. Промывание носа солевым раствором (физраствором) или солевым спреем
Солевой раствор не лечит ринит, но смывает из носа сопли, погибшие клетки и возбудителей инфекции, очищает носовые ходы и увлажняет слизистые оболочки. Можно купить раствор на основе морской воды в аптеке или сделать самостоятельно, добавив две чайные ложки соли в литр воды.
2. Применение вазоконстрикторных (сосудосуживающих) препаратов от насморка
Отек и заложенность носа возникают из-за расширения сосудов. Вазоконстрикторные капли в нос способствуют сужению кровеносных сосудов, снятию отека и облегчению дыхания.
Сосудосуживающие средства не лечат насморк, а помогают временно уменьшить количество отделяемого и улучшить дыхание. Применение сосудосуживающих препаратов более трех-пяти дней может вызвать привыкание и зависимость от капель. Не рекомендуется использование сосудосуживающих средств у детей или у пациентов с глаукомой и гипертонической болезнью из-за побочных эффектов, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.
3. Гидратация и увлажнение воздуха
Низкая влажность воздуха приводит к сухости в носовых пазухах — это повышает риск воспалений, насморка и заложенности носа, а также приводит к частым кровотечениям. Увлажнитель воздуха позволит облегчить состояние и уменьшить уровень воспаления внутри носа и носовых пазух.
4. Отдых и сон
Основным условием развития насморка является ослабление защитных сил организма, поэтому укрепление иммунитета — один из главных факторов, способствующих выздоровлению, рассказывает врач-оториноларинголог Глеб Симонов. Помочь в этом могут нормализация режима дня, закаливание организма, отдых, избегание хронических стрессовых ситуаций, отказ от курения, а также сбалансированное питание, богатое витаминами.
Во-первых, насморк развивается, когда иммунитет ослаблен, поэтому для его профилактики необходимо оказывать поддержку защитным силам организма.
Во-вторых, следует избегать контакта с аллергенами — такими как клещи домашней пыли, плесень, дым или смог, пыльца, шерсть домашних животных.
Отличить аллергический ринит от ринита, возникающего из-за действия какого-либо раздражителя (пыли, химического вещества, инородного тела, анатомического дефекта носа), довольно сложно. Необходимо учитывать аллергический анамнез пациента, результат кожных проб на наличие аллергенов, уровень общего и специфического IqE в сыворотке крови, а также результаты цитологического исследования слизистой носа, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.
В-третьих, нужно соблюдать гигиену и регулярно проветривать помещения — таким образом в доме не появится благоприятная среда для размножения бактерий и вирусов. Стирать постельное белье лучше раз в неделю, пылесосить матрас — раз в месяц, а вот ложиться спать потным, грязным или с макияжем на лице крайне не рекомендуется, как и есть прямо в кровати. Все это способствует размножению пылевых клещей.
Зачастую с насморком можно справиться самостоятельно, но есть случаи, при которых стоит обратиться к специалисту. Например, заложенность носа после травмы и желтые или зеленые сопли, выделяющиеся больше недели.
Еще одна причина для похода к врачу — сопутствующая насморку боль в зубе. Корни верхних зубов расположены рядом с носовыми пазухами, и инфекция, полученная в ходе стоматологического лечения или травмы, может распространиться в пазухи и вызвать гнойное воспаление. Такие случаи требуют лечения у лора и стоматолога одновременно.
Если насморк наблюдается больше семи-десяти дней, меняется цвет выделений и появляются другие жалобы — например, боль в области лица и головная боль, выраженная заложенность носа, усиливающееся общее недомогание, — или воспаление более явно выражено с одной стороны, то следует незамедлительно обратиться к врачу, — Глеб Симонов, врач-оториноларинголог.
Иногда за обычным насморком могут скрываться серьезные болезни, которые требуют консультации специалиста, подчеркнул оториноларинголог. Своевременное лечение острого ринита значительно снижает риск перехода заболевания в хроническую форму. Если не начать терапию насморка вовремя, может развиться тонзиллит, гайморит, синусит или другие инфекционные заболевания.