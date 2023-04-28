Чем опасно неправильное лечение геморроя: ответ колопроктолога

Чем опасно игнорирование заболевания и самолечение геморроя без консультации специалиста, рассказал врач колопроктолог высшей категории Виктор Волков. Об этом пишет Тульская служба новостей.

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По словам врача, геморрой - "хорошая" болезнь, поскольку она излечима и не вызывает осложнений. Однако нужно вовремя и правильно подходить к процессу лечения. Заболевание считается одним из самых распространённых. При чем и мужчины, и женщины болеют одинаково. Волков сообщил:

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- Наиболее типичными жалобами являются дискомфорт, иногда боли в заднем проходе, выделения алой крови, каплями и струйками при дефекации. Иногда выпадением узлов.

Геморрой, по словам специалиста, бывает острым и хроническим. Первый выражен болезненными припухлостями, а также сильным болевым синдромом при дефекации. Хронический сопровождается кровотечением и дискомфортом в заднем проходе. При увеличении его до 3-4 стадии могут выпадать внутренние узлы при акте дефекации.

Колопроктолог рассказал:

- Геморрой хорошо лечится на данный момент, но часто он маскирует собой серьезные заболевания. Прежде всего, колоректальный рак, поэтому симптомы геморроя на сто процентов не специфичны. При появлении характерных симптомов нужно обращаться к специалисту для того, чтобы он уже разобрался, геморрой у человека или что-то другое.

Первая причина геморроя - гиподинамия, когда человек ведёт малоподвижный образ жизни и большую часть времени сидит. Второй фактор, по словам специалиста - дистрофические изменения в связочном аппарате прямой кишки.

Волков пояснил:

- Есть у многих очень плохая привычка - долго сидеть на унитазе во время акта дефекации. При этом они часто пишут смс или читают их, практически в 100 процентах случаев подобные привычки приводят к операции.

Кроме того, заявил врач, геморрой может быть в любом возрасте. Однако чаще приходят в больницу с этой проблемой пациенты от 60 лет. При этом может влиять и наследственный фактор. Колопроктолог предупредил, что важно найти хорошего специалиста. Зачастую врачи назначают малоинвазивную операцию, когда пациент приходит с первым обострением. Это не всегда верное решение, так как при первом проявлении достаточно провести консервативное лечение и пациент на много лет забудет про эту болезнь. В профилактике геморроя врач советуют в первую очередь обратить внимание на образ жизни. Есть факторы, способствующие прогрессивному проявлению геморроя.

Медики рекомендуют следующее:

здоровый образ жизни;

физическую активность: плавание, ходьба, бег;

сбалансированное питание - меньше животного белка, достаточное количество воды, пища, богатая растительной клетчаткой, чтобы нормализовать акт дефекации;

исключить вредные привычки (острую пищу и алкоголь).