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Специалист рассказала, как избавиться от весеннего авитаминоза

С приходом весны многие люди испытывают упадок сил и здоровья. Дефицит витаминов не имеет ярких клинических симптомов, но все равно может навредить организму.

Как избавиться от весеннего авитаминоза
© Волгоградская правда

Специалист по профилактической медицине Екатерина Сергеева в беседе с «МК в Волгограде» рассказала, к чему может привести нехватка полезных веществ.

Кровоточивость десен зачастую связана с дефицитом витамином С. По словам эксперта, аскорбиновая кислота поддерживает эластичность и плотность сосудистых стенок. Продукты, насыщенные витамином А, особенно полезны детям. Нехватка вещества может вызвать ухудшение зрения в темное и сумеречное время.

Недостаток витамина D грозит проблемами с нервной и костной системой, а дефицит витамина Е связывают со слабым иммунитетом и нарушениями в строении мышц.

Екатерина Сергеева объяснила, что после зимы к нехватке витаминов приводят инфекционные заболевания, стресс и чрезмерное увлечение монодиетами. Чтобы побороть весенний авитаминоз, важно употреблять достаточно овощей и фруктов.

Жителям Волгоградской области рекомендуют добавить в рацион цельнозерновой хлеб, бурый рис и салаты из свежих овощей. При этом важно соблюдать правила термической обработки продуктов. К примеру, витамин С разрушается при варке и кипячении, а витамины А и В2 – при воздействии ультрафиолета.

Чтобы восполнить нехватку витаминов, необходимо каждый день съедать не менее 1,5 2 кг плодов, ягод и овощей. Каких конкретно витаминов не хватает организму, может определить только врач.

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